"Дія" відновила роботу двох послуг для водіїв. Що стало доступним?

У "Дії" після оновлення відновили роботу дві послуги для автовласників – перереєстрація авто та зміна техпаспорта.

Як повідомили в пресслужбі сервісу, через новий тариф на бланки оновилася вартість двох водійських послуг, а саме: перереєстрація авто та зміна техпаспорта.

"Сервісний центр МВС підготувався до змін та оновив систему – тож тепер усе знову працює в "Дії", – сказано в повідомленні.

Раніше стало відомо, що з 13 жовтня у "Дії" тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто.

Також повідомлялося, що в "Дії" запустять нові послуги для водіїв. Так, українці керуватимуть своїми номерними знаками онлайн, без відвідування Сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Окрім того, стануть доступними перегляд збережених номерних знаків, заміна їхнього способу зберігання та продовження терміну, а також бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого "запасу" для нового авто.