Аварійні відключення світла діють у всіх областях України, – "Укренерго" (оновлено)

Екстрені відключення запровадили в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).

Як повідомили в ДТЕК, відключення застосовуються за командою "Укренерго".

У разі змін інформацію будуть оновлювати.

В "Укренерго" заявили, що через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", – пояснили в компанії.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, напередодні через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях застосовувалися аварійні відключення.

До того стало відомо, що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень фіксується різкий стрибок попиту на товари для автономного живлення.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно об'єкти енергетики, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла. Також перебої з електропостачанням спостерігалися в інших областях, усунути більшість з них вдалося протягом доби.