Аварійні відключення світла діють у всіх областях України, – "Укренерго" (оновлено)

Екстрені відключення запровадили в Києві, а також в усіх регіонах України (крім Донецької та частини Чернігівської областей).

Як повідомили в ДТЕК, відключення застосовуються за командою "Укренерго".

У разі змін інформацію будуть оновлювати.

В "Укренерго" заявили, що через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", – пояснили в компанії.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, напередодні через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях застосовувалися аварійні відключення.

До того стало відомо, що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень фіксується різкий стрибок попиту на товари для автономного живлення.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно об'єкти енергетики, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла. Також перебої з електропостачанням спостерігалися в інших областях, усунути більшість з них вдалося протягом доби.

Київ (4796) Київська область (301) Одеська область (266) електроенергія (4406) ДТЕК (1376) Укренерго (2057) відключення світла (633) Дніпропетровська область (271)
Топ коментарі
Українська класика - це коли після одного обстрілу світло виключають місяцями і розказують про енергетичну кризу у ворога.
15.10.2025 18:18 Відповісти
"Электроподстанции № 510 «Чагино», расположенной на юго-востоке Москвы, на Чагинской улице в районе Люблино."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2005) Авария в энергосистеме25 мая 2005 года в Москве - крупная авария, в результате которой на несколько часов была отключена подача электроэнергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Несколько десятков тысяч человек оказались заблокированы в остановившихся поездах московского метро и лифтах. Было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и государственных организаций.

Бажаю реплея!
15.10.2025 18:16 Відповісти
Вова Оманський , запускай фламіндічі )))
15.10.2025 18:24 Відповісти
Свириденко з члЄНАМ з Урядового кварталу(держсекретарями) чітко і завчасно, мабуть, уже виконали вимоги Законів з керовніками Укренерго?? Закрема Закон України
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!!??
15.10.2025 18:12 Відповісти
"Электроподстанции № 510 «Чагино», расположенной на юго-востоке Москвы, на Чагинской улице в районе Люблино."
Бажаю реплея!
15.10.2025 18:16 Відповісти
2005 року це прикольно ..як і прикольні боти що лайкнули )))
15.10.2025 18:23 Відповісти
Як би ви ще вміли не тільки типу "побічно" топити за рашку, як ви тут постійно робите майже в кожній новині, а ще й читати повідомлення до кінця, то ви б звернули увагу, що після цитати курсивом про (дійсно стару) аварію 2005 року, людина написала від себе "Бажаю реплея!".
Люди це лайкнули, а що вам в цьому не подобається? Вам не подобається повторення блекауту в москві?
15.10.2025 18:30 Відповісти
дурень думкою багатіє (с) -2

запускай фламіндіч. гнида зельона ))
15.10.2025 18:31 Відповісти
мені не подобаються зельоні гниди та їх холуї як Ви , що ведуть Україну до краху
15.10.2025 18:32 Відповісти
Не п..зди. Ти якийся рашист-пенс з Криму, який постійно пише одне й те ж саме під своїми "Алексами" вже року з 2014го. Забанять "Алекса" і ти реєструєш нового. Хоч би вибирав якийся інший нік, а не Алекса, дід совкодрочер.
15.10.2025 18:34 Відповісти
Там ще й посилання на ВІКІ є. Але недолугому тому чорту то вже не по силі, лайкнути та прочитати; букафмнога.
15.10.2025 18:50 Відповісти
Як приємно читати такі вЄШЧі...
15.10.2025 18:23 Відповісти
дурень думкою багатіє (с)
15.10.2025 18:25 Відповісти
Я бачу ти багатий став...
15.10.2025 18:28 Відповісти
Грицько, ти молодець
15.10.2025 19:32 Відповісти
Дякую. Я знаю
15.10.2025 19:37 Відповісти
Українська класика - це коли після одного обстрілу світло виключають місяцями і розказують про енергетичну кризу у ворога.
15.10.2025 18:18 Відповісти
не украинская классика это когда сбежал в сша и потом сидеть и тролить людей и власть Украины,чистый украинчик
15.10.2025 18:25 Відповісти
Можете пояснити, про яку таку "енергетичну кризу" у ворога ви зараз кажете? І хто про таку "енергетичну кризу" десь пише.
Може "Алекс" сплутав з "паливною кризою" у ворога?
15.10.2025 19:07 Відповісти
Поки "найвелмчніший"грозився нанестиа ракетний удар по москві ,рашисти вдарили по Києву і наробили великої біди ,може як щось заявляти варто подумати.
15.10.2025 18:19 Відповісти
Вова Оманський , запускай фламіндічі )))
15.10.2025 18:24 Відповісти
Может на расии хоть бензин на пару рублей подорожал. А то как-то совсем грустно) а вообще классика. Один хороший зала и энергетике лапти. И это ещё зимы нет. Четыре года войны как и небыло. Это театре и вечернего гундосика не посмотреть без электричества(
15.10.2025 18:29 Відповісти
А опалюватись , багатоквартирні будинки , також генератором будуть ...?
15.10.2025 18:45 Відповісти
как там было, падет Рим, падет и весь мир ! сейчас падёт ТЕС в Киеве и падет свет везде
15.10.2025 18:33 Відповісти
Я прям тішуся
15.10.2025 18:35 Відповісти
Чим саме тішетесь, вибачте, що питаю
15.10.2025 18:36 Відповісти
Що зебіли сидять у темряві
15.10.2025 19:11 Відповісти
Я щось таке і думав, що Ксенія десь так могла відповісти.
Вона, ви і отой Алекс з Криму нагадуєте мені старий мем про сурових кацапів - була така картинка, як голі бородаті дикуни рашисти сокирами відрубують собі причиндали в знак чогось там.
Так ото і ви, "сидячі в темряві" (зараз ви напишете як отой челсімен знизу, що у вас дешманське екофлоу за 300 баксів, тому ви не в темряві) тішитесь, що десь поруч з вами також в темряві сидять зебіли.
15.10.2025 19:32 Відповісти
Повна брехня. Не вистачає генерації, атомки майже зупинились.
15.10.2025 18:35 Відповісти
А електроплита, чи газовий балон в квартиру тягти?
15.10.2025 18:49 Відповісти
Ви чоткій паца 🤟
15.10.2025 19:09 Відповісти
Данилов, гончарук, баканов, разумков, ну мабуть, дуже затурбовані наслідками своєї бездіяльності, з 2019 року, на посадах!?!?
15.10.2025 18:42 Відповісти
Под шумок электроэнергия пошла в Европу.
В том числе и в не любимую нами Венгрию.
15.10.2025 19:21 Відповісти
Звісно, коли зруйнована генерація саме час продавати електроенергію
15.10.2025 19:28 Відповісти
Не заважайте людині зрадойобити)
15.10.2025 19:38 Відповісти
Після 2019 року лохам можна любе лайно у вуха лити, сеодно будуть мовчки терпіти.
15.10.2025 19:36 Відповісти

