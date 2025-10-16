Світовий банк вперше інвестуватиме в українські страхові компанії, – Пишний

Міжнародна фінансова корпорація (МКФ), яка входить до групи Світового банку, вперше інвестуватиме в капітал українських страхових компаній.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний за результатами зустрічі з представниками Світового банку.

"Це важливий позитивний меседж для українських страховиків та міжнародних компаній, які розглядають регіони інвестування. Небанківський сектор, зокрема й страховий, пройшов етап кардинального якісного оновлення, а тому може бути цікавим для іноземних інвесторів", – зазначив Пишний.

Він зауважив, що додаткові можливості для припливу інвестицій в Україну додасть Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA), яке розширює свою присутність в Україні через надання гарантій для фінансування.

Окрім того, Пишний повідомив, що з лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року групою Світового банку для України було мобілізовано понад $81 млрд фінансової підтримки, переважна більшість якої була залучена від імені донорів та партнерів.

"Це колосальна підтримка, яка засвідчує ефективне партнерство з українськими інституціями та непохитне сприяння перемозі України. Вдячні й закликаємо партнерів надалі допомагати нашій країні", – сказав Пишний.

Як повідомлялося, на початку жовтня Україна отримала $133 млн від Світового банку за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

У середині серпня повідомлялося, що Україна отримає ще $88 млн від Світового банку Японії на підтримку державних програм для бізнесу.

Перед тим повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.