Україна отримає ще $88 мільйонів від Світового банку Японії на підтримку державних програм для бізнесу

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР, входить до структури Світового банку) підписали угоду про позику на $88 млн за програмою "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) для підтримки малих і середніх підприємств.

Укладення додаткової угоди про позику дозволить спрямувати $88 млн на реалізацію таких програм підтримки бізнесу, як доступні кредити "5-7-9", гранти для переробних підприємств, програми відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, стимулювання індустріальних парків, сказано в повідомленні Мінекономіки.

Фінансування цієї програми структуровано як програма, орієнтована на результат (Program for Results – PforR), що означає, що кошти розподіляються на основі досягнення конкретних, попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів.

"Цей інноваційний підхід гарантує, що фінансування використовується ефективно та результативно для досягнення відчутних результатів, таких як встановлена ​​кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, очолюваних жінками, які отримують підтримку, та підтверджене зростання інвестицій у зелені технології", – зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано три ключові угоди, які дали старт програмі RISE та дозволили розпочати вибірку фінансування обсягом $593 млн на підтримку малого та середнього підприємництва, щоб ті мали змогу відновити свою діяльність, адаптуватися до нових ринкових умов, отримати необхідну ліквідність та обіговий капітал. У рамках угоди також передбачається просування сталих та екологічно свідомих бізнес-практик серед малих та середніх підприємств, підвищення ефективності державних програм підтримки та забезпечення доступу малого та середнього бізнесу до експортних ринків.

За результатами успішного досягнення індикаторів програми у 2024 році до загального фонду державного бюджету було залучено $250 млн, за відповідними угодами. Наразі триває виконання індикаторів 2025 року, за результатами яких Україна розраховує отримати надходження обсягом до $300 млн у межах відповідних угод.

Загалом програма RISE дозволить надати підтримку щонайменше 20 тис. малих і середніх підприємств до 2027 року.

Нагадаємо, в липні Міністерство аграрної політики та продовольства України та Світовий банк підписали угоду про залучення додаткових $50 млн у рамках проєкту ARISE.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Перед тим Світовий банк виділив кредит на $90 млн для "Укргідроенерго" на будівництво СЕС і батарей.

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.