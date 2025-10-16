БЕБ викрило незаконне виготовлення тютюну для кальяну та рідин для вейпів у Одеській області. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки в Одеській області припинило діяльність підпільного цеху, в якому група осіб організувала незаконне виробництво тютюну для кальяну та рідин для заправки вейпів у промислових масштабах.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, правоохоронці встановили, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли із сировини тютюн для куріння кальяну. Надалі фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку й продавали її в магазини та розважальні заклади Одеси та області.

Доставку організували власним транспортом під виглядом волонтерської організації. Крім того, менеджери з підбору клієнтів збували товар через соціальні мережі по всій Україні.

Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на банківському рахунку.

Організував роботу незаконного цеху одесит, який долучив до протиправної діяльності ще 17 людей. Компанія функціонувала як підприємство з повним циклом виробництва від підготовки сировини до пакування. Технолог-хімік створював нові смаки кальянного тютюну з урахуванням трендів та вимог ринку.

Під час слідчих дій детективи провели 24 обшуки, в результаті яких вилучили майже 57 тис. упаковок фасованого кальянного тютюну вагою 21 тис. кг, обладнання для його виготовлення та фасування, 7 автомобілів, якими фігуранти розвозили готову продукцію по Одесі.

Загальна вартість вилученого понад 18 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до протиправної діяльності.

Як повідомлялося, на початку жовтня Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області.

Нагадаємо, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця сама фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).