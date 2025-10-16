Тіньовий ринок тютюну може повернутись до рівня 2024 року: Голова "Філіп Морріс" назвав причину

Велика частка податків у ціні тютюнових виробів може призвести до зростання тіньового ринку з нинішніх 12% до рівня 2024 року, коли вона сягала 25%.

Про це генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш заявив під час панельної дискусії на Київському міжнародному економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

"Проблема існує саме через велику частину податків в ціні, це у всіх країнах, але в Україні податки це більше 70%. Тобто, коли людина купує пачку за 150 гривень, то 127 гривень – це суто податки", – розповів Барабаш.

Він пояснив, що через це компанії, які не сплачують податки, отримують неймовірну перевагу та можуть неконкурентно заробляти значно більше.

Проте, це залежить від того, наскільки системно законодавчі та правоохоронні органи протистоять тіньовому ринку тютюну.

"В Україні картину цю можна описати, як "крок вперед, два назад", – сказав Барабаш.

Він нагадав, що у 2024 році рекордні 25% ринку сигарет перебували у тіні, проте після тиску міжнародних партнерів розпочалась активна робота для подолання цього явища, деякі фабрики припинили роботу або оформили ліцензії відповідно до законодавства. Врешті-решт частка нелегального ринку тютюну знизилась вдвічі – до 12%.

"Зараз трохи послабилася боротьба, знов починається зростання нелегалу. На сьогоднішній день нелегал вже 17%, і я думаю, що ми можемо таким темпом знову досягти 24%", – наголосив Барабаш.

Він також розповів, що методи боротьби з тіньовим тютюновим ринком існують, адже є країни, як Польща та Італія, де рівень нелегальної торгівлі менше 5%.

"Законодавча база в Україні для цього повністю існує. От скоординованої системної роботи цих органів на сьогоднішній день, на жаль, не існує. Деякі речі робить податкова окремо, деякі речі робить поліція на місцях. А коли немає системи, воно трохи працює, а потім відкочується назад", – додав гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, порівняно із 2,6% у жовтні 2024 року, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.