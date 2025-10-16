Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держподаткова розповіла, що найчастіше декларували українці цього року. ПЕРЕЛІК

Держподаткова розповіла, що найчастіше декларували українці цього року

Найчастіше цього року українці декларують іноземні доходи та спадщину.

Як повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, іноземних доходів із початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна – 15,9 млрд грн.

Окрім того, найбільші суми громадяни декларували від:

  • продажу об'єктів рухомого чи нерухомого майна – 7,5 млрд грн,
  • інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн,
  • інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн,
  • доходів від здавання майна в оренду – 3,7 млрд грн.

Загалом за дев'ять місяців цього року громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

Рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору – визначено до сплати мешканцем Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя цього року отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування 2024 року.

До того стало відомо, що українці, які працюють за кордоном або отримують доходи з-поза меж країни, за підсумками 2024 року задекларували 35,1 млрд грн іноземних прибутків.

декларація (562) Державна податкова служба (454) електронне декларування (464)
Дивлячись на те, що Україна вийшла на перше місце в Світі по крипті, то мають крипту й декларувати. Ні, Зельоні?
показати весь коментар
16.10.2025 18:52 Відповісти
Забули у Держподатковій, окремо про «ПОДАРУНКИ» у служок та їх родичів з ВРУ, призначенців до КМУ, ЦОВВ, ОДА, ГПУ, СБУ, з 2019 року, відзначити чудову зростаючу статистику!!??
Кінець прямо зубожіння, на фоні нестачі воєнного бюджету України!!
Голова Нацбанку з Мінфіном, можуть з гетьманцевим і обмусолити це, прямо ЗМІ на лохоМарафоні!?!?
показати весь коментар
16.10.2025 18:55 Відповісти
Це все 5-6 менеджерів. Небагато ж в нас українців)
показати весь коментар
16.10.2025 19:31 Відповісти
Авторе,в як це "держподаткова?" Вже є приватні? Як цікаво? Чи просто автор у школі буквар скупив?
показати весь коментар
16.10.2025 20:22 Відповісти

