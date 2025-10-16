Держподаткова розповіла, що найчастіше декларували українці цього року. ПЕРЕЛІК

Найчастіше цього року українці декларують іноземні доходи та спадщину.

Як повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, іноземних доходів із початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна – 15,9 млрд грн.

Окрім того, найбільші суми громадяни декларували від:

продажу об'єктів рухомого чи нерухомого майна – 7,5 млрд грн,

інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн,

інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн,

доходів від здавання майна в оренду – 3,7 млрд грн.

Загалом за дев'ять місяців цього року громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

Рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору – визначено до сплати мешканцем Києва.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя цього року отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування 2024 року.

До того стало відомо, що українці, які працюють за кордоном або отримують доходи з-поза меж країни, за підсумками 2024 року задекларували 35,1 млрд грн іноземних прибутків.