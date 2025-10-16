Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
317 4

У посольствах України з’являться аграрні аташе. Для чого вони потрібні?

У посольствах України з’являться аграрні аташе

Україна працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатами зустрічі керівництва відомства з делегацією Європейського Союзу та представниками посольств країн ЄС.

Зокрема, серед ключових тем зустрічі були:

  • результати скринінгів у межах переговорного процесу з ЄС та подальша гармонізація законодавства;
  • створення інституту аграрних аташе – ефективного інструменту агродипломатії;
  • посилення синергії між економічним, аграрним та екологічним напрямами.

"Аграрна дипломатія – це наступний стратегічний крок. Україна вже працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах, які представлятимуть інтереси українського агросектору за кордоном", – сказано в повідомленні.

Представники ЄС зі свого боку підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну – як фінансово, так і технічно. Вони також відзначили важливість розвитку інституту аграрних аташе, що сприятиме просуванню української продукції на міжнародних ринках.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Виплатної агенції фермерських дотацій, що є умовою гармонізації з правом ЄС і частина програми Ukraine Facility.

До того стало відомо, що Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС. Наразі діє 260 сертифікованих операторів ринку органічної продукції, які відповідають національному законодавству, а 436 – вимогам ЄС та/або США.

Автор: 

аграрії (1425) Мінагрополітики (1395) сільське господарство (549) фермер (305) Мінекоенерго (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібні бо ще лишились корупціонери непристроєні і сосни недобацані
показати весь коментар
16.10.2025 21:17 Відповісти
З язика зняли.Замість того,щоб оптимізувати бюрократичний апарат чиновників в умовах війни,вони навпаки його роздувають.
показати весь коментар
16.10.2025 21:25 Відповісти
Роботи - непочатий край! Це ж "Клондайк"! Так можна всю дрібну зелену шваль прилаштувати, створивши при дипломатичних і торговельних установах за кордоном аташе деревобробної промисловості, нафто-хімічної, металургійної і т. д. і т. п.
БЛД, зелені "Роги і копита".
показати весь коментар
16.10.2025 21:37 Відповісти
Маразм крєпчал!
показати весь коментар
16.10.2025 21:38 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 