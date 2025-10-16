У посольствах України з’являться аграрні аташе. Для чого вони потрібні?
Україна працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах за кордоном.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатами зустрічі керівництва відомства з делегацією Європейського Союзу та представниками посольств країн ЄС.
Зокрема, серед ключових тем зустрічі були:
- результати скринінгів у межах переговорного процесу з ЄС та подальша гармонізація законодавства;
- створення інституту аграрних аташе – ефективного інструменту агродипломатії;
- посилення синергії між економічним, аграрним та екологічним напрямами.
"Аграрна дипломатія – це наступний стратегічний крок. Україна вже працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах, які представлятимуть інтереси українського агросектору за кордоном", – сказано в повідомленні.
Представники ЄС зі свого боку підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну – як фінансово, так і технічно. Вони також відзначили важливість розвитку інституту аграрних аташе, що сприятиме просуванню української продукції на міжнародних ринках.
Як повідомлялося, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Виплатної агенції фермерських дотацій, що є умовою гармонізації з правом ЄС і частина програми Ukraine Facility.
До того стало відомо, що Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС. Наразі діє 260 сертифікованих операторів ринку органічної продукції, які відповідають національному законодавству, а 436 – вимогам ЄС та/або США.
