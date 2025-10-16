У посольствах України з’являться аграрні аташе. Для чого вони потрібні?

Україна працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатами зустрічі керівництва відомства з делегацією Європейського Союзу та представниками посольств країн ЄС.

Зокрема, серед ключових тем зустрічі були:

результати скринінгів у межах переговорного процесу з ЄС та подальша гармонізація законодавства;

створення інституту аграрних аташе – ефективного інструменту агродипломатії;

посилення синергії між економічним, аграрним та екологічним напрямами.

"Аграрна дипломатія – це наступний стратегічний крок. Україна вже працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах, які представлятимуть інтереси українського агросектору за кордоном", – сказано в повідомленні.

Представники ЄС зі свого боку підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну – як фінансово, так і технічно. Вони також відзначили важливість розвитку інституту аграрних аташе, що сприятиме просуванню української продукції на міжнародних ринках.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, на початку жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Виплатної агенції фермерських дотацій, що є умовою гармонізації з правом ЄС і частина програми Ukraine Facility.

До того стало відомо, що Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС. Наразі діє 260 сертифікованих операторів ринку органічної продукції, які відповідають національному законодавству, а 436 – вимогам ЄС та/або США.