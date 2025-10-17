Санкції працюють: У Росії можуть подорожчати товари західних брендів

Російський уряд хоче запровадити підвищені імпортні мита на продукцію не лише "недружніх" країн, а й їхніх брендів. Росія навесні 2022 року ввела на товари з "недружніх" країн мита від 20% до 50%, але російський бізнес знайшов спосіб їх обійти.

Як зазначив голова комітету Держдуми Росії з малого та середнього підприємництва Александр Дьомін, деякі "недобросовісні імпортери" уникають сплати, наприклад, розміщуючи виробництво у "дружніх" країнах або просто відвантажуючи звідти товар, передає The Moscow Times.

Так, наприклад, зараз одяг із французького "перетворюється" на сербський чи китайський, а оздоблювальна плитка з італійської – на турецьку, але, зважаючи на все, лазівка ​​закривається, пояснив співробітник великої зовнішньоторговельної компанії.

У відповідь Мінпромторг РФ опрацьовує ініціативу, відповідно до якої при митному оформленні поряд із країною виробництва обов'язково враховуватиметься і бенефіціарний правовласник товарного знака, під яким випускається товар.

Голова російського Мінпромторгу Антон Аліханов вважає, що технічно це можливо.

"Ми, зі свого боку, тут перешкод якихось серйозних не бачимо, але потрібна буде позиція колег із Роспатенту, із Федеральної митної служби. Все-таки це їм адмініструвати. Можливо, якісь нюанси потрібно буде врахувати, а так готові, і найближчим часом на робочій групі це буде розглянуто", – повідомив Аліханов.

Якщо цю ініціативу буде схвалено, на російських споживачів чекає черговий виток зростання цін, стверджують імпортери. Зараз підвищені мита 20-50% діють на десятки видів товарів – від пива, парфумів і пальт до металургійної продукції, акумуляторів, автопричепів та катків.

Російські імпортери нарікають, що цей список у будь-який момент можна змінити практично як завгодно, обмежень щодо цього немає. Мита запроваджуються постановами уряду РФ, останнє вийшло 5 вересня: до списку включили маргарин, банани, горіхи та деякі види природної води.

Раніше найбільші роздрібні мережі Росії поскаржилися, що росіяни почали масово економити на їжі.

До того повідомлялося, що через інфляцію, яка навіть за офіційними даними з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищила 40%, дві третини споживачів намагаються знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляються від певних товарів, які купували раніше.

Окрім цього, 57% намагаються знайти аналоги в нижчих цінових категоріях, а близько половини вибирають для покупок магазини низьких цін або зовсім намагаються рідше ходити за покупками.

Також стало відомо, що імпортний одяг у Росії може подорожчати на 4-6% через підвищення ввізного мита на рівні Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). За словами учасників ринку, російська влада запропонувала підвищити мита з 10% до 15% для 80 видів продукції легкої промисловості, щоб підтримати російських виробників.