Росіянам підвищать ціни на імпортний одяг

Імпортний одяг у Росії може подорожчати на 4-6% через підвищення ввізного мита на рівні Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

За словами учасників ринку, російська влада запропонувала підвищити мита з 10% до 15% для 80 видів продукції легкої промисловості, щоб підтримати російських виробників, передає The Moscow Times.

Це рішення може торкнутися курток, пальт, штанів, бриджів, светрів, пуловерів, професійного одягу, головних уборів та лижних костюмів.

У BMJ-Logistics оцінюють сукупний оборот 80 позицій, які зіткнуться з підвищенням митних ставок, у $8,6 млрд за підсумками січня-червня 2025 року. Також не виключено, що в разі введення нових мит асортимент імпортної продукції в Росії скоротиться.

До весни 2026 року може сформуватися брак окремих позицій одягу середнього та преміального сегментів, поки постачальники переоцінюватимуть асортимент.

Водночас збільшення цін на імпортні товари може призвести до зростання вартості і російської продукції, яка почне дорожчати за закордонною. Стримати зростання цін на одяг може лише обмежений попит.

Водночас імпорт займає істотну частку текстильному ринку Росії. Російські виробники займають дедалі більше місця на полицях магазинів, але основний обсяг їхньої продукції відшивається в Китаї.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше стало відомо, що рітейлери одягу та взуття продовжують згортати діяльність у Росії на тлі фінансових проблем.

Перед тим стало відомо, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.

Також повідомлялося, що російський ринок виявився заповненим контрафактним взуттям: частка підробок у роздрібному продажі становить від 25 до 30%.