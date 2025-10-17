В Україні почались аварійні відключення електроенергії для населення та бізнесу

За командою НЕК "Укренерго" у деяких областях країни застосовані екстерні відключення світла та введено графіки обмеження потужності для бізнесу.

Згідно із повідомленням "Тернопільобленерго", на Тернопільщині для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

"Просимо споживати електроенергію ощадливо та відповідально, аби зменшити навантаження на об'єднану енергосистему", – йдеться у повідомленні.

У "Полтаваобленерго" зазначили, що у разі недотримання заданої величини розвантаження енергосистеми, НЕК "Укренерго" може застосувати графік аварійних відключень споживачів або графік погодинного відключення електроенергії.

Так, в компанії ДТЕК також повідомили про аварійні відключення на Дніпропетровщині та Києві та області.

Окрім цього про відключення ще повідомляють на Сумщині.

Раніше повідомлялось, що НЕК "Укренерго" наразі не планує запроваджувати погодинні відключення електроенергії для населення.

За словами голови правління компанії Віталія Зайченко, чинні аварійні відключення спричинені наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатнім імпортом електроенергії з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.