Зеленський проситиме у США газ та ракети в обмін на доступ до ГТС України та спільне виробництво БПЛА, – Bloomberg

Україна готує пропозиції для зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у п’ятницю – йдеться про посилення ППО, передачу далекобійного озброєння та термінову енергодопомогу.

Натомість українська сторона пропонує США технологічне партнерство у сфері БПЛА – включно з виробництвом українських дронів у США або Європі з подальшим експортом для потреб американських військових, повідомляє Bloomberg.

"Ми запустили перемовини щодо унікальної угоди з обміну технологіями, яка дасть США доступ до передових українських технологій дронів", – заявила посол України у США Ольга Стефанішина, додавши, що це "реальний внесок у безпеку США та союзників".

Окрема тема важлива тема це енергетика. Обговорюється експорт американського СПГ для України після російських ударів по водній та газовій інфраструктурі. В обмін Київ готовий запропонувати використання української ГТС мережі для транзиту нафти до Словаччини та Угорщини за зниженими цінами.

За словами співрозмовників, Україна також домагається посилення ППО та розглядає отримання крилатих ракет Tomahawk. Варіанти фінансування поставок – коштом союзників по НАТО, за рахунок ресурсів або заморожених російських активів.

Україна також розглядає пом’якшення воєнних експортних обмежень на військову продукцію, що може пришвидшити поставки українських морських дронів. За даними української сторони, інтерес висловили чотири країни поза західним блоком.

Раніше повідомлялось, що США опрацьовують створення "фонду перемоги України", який планують наповнювати за рахунок нових мит на імпорт із Китаю.

Цю ініціативу президент США Дональд Трамп доручив презентувати європейським союзникам міністру фінансів Скотту Бессенту напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.