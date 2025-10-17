США продали конфісковану супер’яхту підсанкційного російського олігарха Керімова

Служба маршалів США підтвердила продаж на аукціоні конфіскованої супер'яхти Amadea, яку влада США пов’язує із підсанкційним росіянином Сулейманом Керімовим.

Ім’я покупця та ціна не розголошуються – торги у форматі закритих ставок завершилися 10 вересня, повідомляє Business Insider.

Яхту вилучили ще у 2022 році на Фіджі в межах ініціативи KleptoCapture. Оціночна вартість судна на момент арешту становила щонайменше $300 млн, згодом її оцінювали у близько $230 млн.

Amadea збудована на відомій версі Lürssen, вона має 6 палуб, басейн і джакузі, гелікоптерний майданчик, два спа, приватний кінотеатр, оздоблені позолотою інтер’єри. США поспішали продати актив через високу вартість утримання, яку оцінювали у майже $1 млн на місяць.

Власність на судно оскаржується. Після його арешту російський бізнесмен Едуард Худайнатов заявив, що саме він є власником. Однак суд у США визнав його "номінальним власником" та заборонив блокувати конфіскацію.

Читайте також: Яхту Медведчука відправлять на плановий ремонт, – АРМА

Юридична невизначеність може ускладнити введення Amadea в експлуатацію новим власником та впливати на її маршрути, допоки тривають судові процеси.

Раніше повідомлялось, що США та Європа могли витратити понад $250 мільйонів на утримання арештованих яхт російських мільярдерів.

Від моменту введення міжнародних санкцій проти російських бізнесменів у 2022 році їхні заарештовані супер'яхти стоять у портах і вимагають величезних витрат на утримання – екіпаж, стоянку, технічне обслуговування та ремонти.