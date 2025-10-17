Стягнення аліментів за рік збільшилося майже на 30%. Хто заборгував найбільше?
Державна виконавча служба за січень-вересень цього року стягнула 11,6 млрд грн аліментів, що на 2,65 млрд грн (29,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як ідеться в повідомленні Міністерства юстиції України, станом на 1 жовтня 2025 року понад 189 тис. осіб мають заборгованість за аліментами за понад три місяці.
Із них до 150 тис. застосовано заходи, передбачені законодавством, – тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні транспортними засобами та користуванні зброєю.
Найбільше боржників, які більше трьох місяців не сплачують аліменти, зафіксовано у Дніпропетровській області (16,2 тис.), Харківській (13,8), Донецькій (12,4), Запорізькій (11,1) та Одеській (9,7). Найменше – у Чернівецькій (0,7 тис.), Тернопільській (0,9) та Луганській (0,5) областях.
У Мін'юсті також навели приклади роботи.
Так, у Тернопільській області завершено провадження щодо стягнення понад 421 тис. грн аліментів. Після арешту коштів та внесення даних боржника до Єдиного реєстру боржників усю суму перераховано матері дітей, а понад 29 тис. грн виконавчого збору – до державного бюджету.
У Кропивницькому державні виконавці стягнули з боржника понад 306 тис. грн, включно зі штрафом, які були перераховані на користь стягувачки після арешту рахунків і майна.
У Дніпропетровській області боржник сплатив 371 тис. грн аліментів та 185 тис. грн штрафу після накладення арешту на кошти. Додатково до бюджету надійшло майже 38 тис. грн виконавчого збору.
У Херсонській області державні виконавці забезпечили повну сплату 212 тис. грн боргу та 29 тис. грн штрафу. Завдяки арешту майна, внесенню даних боржника до Єдиного реєстру боржників і тимчасовим обмеженням у правах кошти були перераховані матері дитини, а понад 21 тис. грн виконавчого збору – державі.
Як повідомлялося, в квітні Міністерство юстиції оприлюднило роз'яснення щодо стягнення аліментів із військовослужбовців та порядку таких виплат.
До того стало відомо, що в 2024 році українці почали сумлінніше сплачувати аліменти, адже висока заборгованість за аліментами може стати підставою для позбавлення відстрочки від мобілізації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українки масово виходять заміж за поляків: зафіксована рекордна кількість таких шлюбів, - Польське радіо.
Просто збільшилась кількість розлучень через приниження за статевою ознакою зі сторони держави.