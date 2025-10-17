Стягнення аліментів за рік збільшилося майже на 30%. Хто заборгував найбільше?

Державна виконавча служба за січень-вересень цього року стягнула 11,6 млрд грн аліментів, що на 2,65 млрд грн (29,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як ідеться в повідомленні Міністерства юстиції України, станом на 1 жовтня 2025 року понад 189 тис. осіб мають заборгованість за аліментами за понад три місяці.

Із них до 150 тис. застосовано заходи, передбачені законодавством, – тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні транспортними засобами та користуванні зброєю.

Найбільше боржників, які більше трьох місяців не сплачують аліменти, зафіксовано у Дніпропетровській області (16,2 тис.), Харківській (13,8), Донецькій (12,4), Запорізькій (11,1) та Одеській (9,7). Найменше – у Чернівецькій (0,7 тис.), Тернопільській (0,9) та Луганській (0,5) областях.

У Мін'юсті також навели приклади роботи.

Так, у Тернопільській області завершено провадження щодо стягнення понад 421 тис. грн аліментів. Після арешту коштів та внесення даних боржника до Єдиного реєстру боржників усю суму перераховано матері дітей, а понад 29 тис. грн виконавчого збору – до державного бюджету.

У Кропивницькому державні виконавці стягнули з боржника понад 306 тис. грн, включно зі штрафом, які були перераховані на користь стягувачки після арешту рахунків і майна.

У Дніпропетровській області боржник сплатив 371 тис. грн аліментів та 185 тис. грн штрафу після накладення арешту на кошти. Додатково до бюджету надійшло майже 38 тис. грн виконавчого збору.

У Херсонській області державні виконавці забезпечили повну сплату 212 тис. грн боргу та 29 тис. грн штрафу. Завдяки арешту майна, внесенню даних боржника до Єдиного реєстру боржників і тимчасовим обмеженням у правах кошти були перераховані матері дитини, а понад 21 тис. грн виконавчого збору – державі.

Як повідомлялося, в квітні Міністерство юстиції оприлюднило роз'яснення щодо стягнення аліментів із військовослужбовців та порядку таких виплат.

До того стало відомо, що в 2024 році українці почали сумлінніше сплачувати аліменти, адже висока заборгованість за аліментами може стати підставою для позбавлення відстрочки від мобілізації.