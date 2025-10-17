Виробництво, нові продукти і люди: У "Філіп Морріс" назвали три напрямки своїх інвестицій в Україні

Компанія "Філіп Морріс Україна" продовжує інвестувати в Україну під час повномасштабної війни, ці інвестиції можна розділити на три великі напрямки.

Про це директор комерційного напряму "Філіп Морріс Україна" Артем Конік розповів під час заходу "Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність".

"Перший напрямок – це люди. Ми з початку війни інвестували приблизно $20-25 млн в підтримку людей, які працюють в нашій компанії. Чому це важливо? Тому що на початку війни десь близько 100 працівників виїхали за кордон. І зараз вони працюють в компанії "Філіп Морріс" в Мексиці, Бразилії, Європі, Африці, Азії і так далі. Ми набрали нових людей і інвестуємо в їх розвиток", – сказав Конік.

Він зауважив, що компанія також інвестує в підтримку тих співробітників, які працюють на прифронтових територіях.

"Це – 30% населення України, це великий шматок бізнесу, і у нас є програми з точки зору допомоги і підтримки, скажімо так, ментального стану наших працівників", – розповів директор комерційного напряму компанії.

Другий напрямок інвестицій компанії – у нові продукти, додав він.

"Десь $15-17 млн від початку війни ми інвестували у IQOS − це наш флагманський бренд. Ми інвестуємо зараз в нову категорію ZYN − і бачимо, що вона користується попитом, люди готові пробувати нове і долучатись до таких категорій. Для бізнесу це, напевно, основне з точки зору майбутнього", − розповів Конік.

Третій напрямок інвестицій – у виробництво: Компанія відкрила нову фабрику у Львові, вклавши у неї $30 млн.

"Чому ми це робимо? Тому що ми завжди інвестували в Україну, інвестуємо зараз і, я впевнений, ще будемо інвестувати", – наголосив директор комерційного напряму "Філіп Морріс Україна".

Водночас він зауважив, що проблемою для розвитку в Україні залишається тіньовий ринок тютюнової продукції, від якого втрачає і держава. За оцінками Коніка, 15-20% цигарок в Україні – це контрафакт.

"Що таке цигарки в даному випадку? 70% ціни пачки – це податки державі. Тобто держава свідомо втрачає 70%. Чи це мало? Давайте порахуємо, що це десятки мільярдів гривень на рік... Потрібна воля для того, щоб це припинити, тому що неможливо займатися таким бізнесом, не маючи прикриття з боку держави", – зауважив управлінець.

Конік уточнив, що найбільший відсоток контрафакту — на прифронтових територіях: в Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі.

Він додав, що ще гірша ситуація склалася на ринку вейпів, де обсяги "чорного продукту" становлять до 93%, і держава втрачає на цьому близько 7,5 млрд грн на рік.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, порівняно із 2,6% у жовтні 2024 року, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.