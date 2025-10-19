Число охочих переїхати в Росію з-за кордону за рік упало втричі. Це мінімум за 11 років

Цього року заяви на участь у програмі добровільного переселення до Росії подали 12,5 тис. росіян, які проживають за кордоном, – це майже втричі менше, ніж минулого року: тоді було 36,4 тис. охочих. Із січня по червень за цією програмою в Росію переїхали 11,6 тис. людей – це мінімальний показник за останні 11 років.

Як пише The Moscow Times, за аналогічний період 2024 року до країни повернулися 15,4 тис. росіян, а за підсумками всього минулого року – 31,7 тис., що стало найнижчим результатом за 14 років.

За кількістю тих, хто фактично переїхав, лідирували Казахстан (11,1 тис.), Таджикистан (6,1 тис.) та Узбекистан (2,9 тис.).

Із "недружніх" держав було 1,9 тис. переселень: 700 – з Німеччини та по 600 – з Молдови та Латвії, понад 1,4 тис. – із країн Балтії.

Як зазначається, падіння інтересу до програми розпочалося після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Так, 2021 року до Росії переїхали 78,5 тис. осіб, 2022 року – 64,8 тис., а 2023 року – 45,1 тис.

Окрім того, російські експерти пояснювали поточний спад привабливості програми війною та посиленням міграційного законодавства, оскільки ключовим стримуючим фактором стала обов'язкова служба в армії для нових громадян.

МВС Росії пояснювало падіння кількості охочих переїхати до РФ запровадженням у 2024 році нової вимоги для участі у програмі: ті, хто хоче переїхати в РФ, за винятком громадян Білорусі, Казахстану, Молдови та України, мають підтвердити володіння російською мовою на рівні, "достатньому для спілкування в усній та письмовій формі".

Програма добровільного переселення діє з 2006 року та орієнтована насамперед на жителів країн колишнього СРСР.

Учасники програми у спрощеному порядку можуть отримати громадянство чи посвідку на проживання: весь процес займає 9-12 місяців. Крім того, переселенцям виплачуються "підйомні" гроші (від 100 тис. до 200 тис. руб. залежно від регіону), а також компенсуються витрати на дорогу та перевезення багажу.

