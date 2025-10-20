Україні може додатково знадобитися газ на $2 мільярди, частина коштів вже є, – Зеленський

Україна готується до складного опалювального сезону і за потреби додатково імпортуватиме газ на близько $2 млрд.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє Укрінформ.

Він уточнив, що частину фінансування забезпечують гранти партнерів, а також домовленості з українськими банками.

"Розуміємо, де брати газ на суму близько $2 мільярди. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на $2 мільярди. Частину траншів ми знайшли. Норвегія – грант на $100 мільйонів, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що у прем’єр-міністерки Юлії Свириденко є відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністерки енергетики Світлани Гринчук – з енергетичними компаніями в Америці.

"Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено", – сказав президент.

Президент підсумував, що за підсумками переговорів із партнерами газове питання на зиму буде вирішено, а джерела фінансування і постачання визначені.

Раніше повідомлялось, що Україна і Словаччина досягли прогресу у переговорах про розвиток та використання інфраструктури для постачання газу в Україну.

"Обговорили спільні проєкти з розвитку та використання транскордонної енергетичної інфраструктури. Досягнуто помітного прогресу. Словаччина – один із ключових маршрутів постачання природного газу з ЄС до України. В наших спільних інтересах розвивати цю інфраструктуру", – написав голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.