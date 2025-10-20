Vodafone прокладе підводну кабельну систему Чорним морем в обхід РФ, – Федоров

Оператор "Vodafone Україна" реалізує проєкт підводної кабельної системи Kardesa через Чорне море.

Новий маршрут з'єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину і дозволить спрямувати інтернет-трафік в обхід Росії, повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що проєкт покликаний посилити цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури, залучити інвестиції в телеком і забезпечити швидкісний та безпечний інтернет для користувачів. Україна позиціонується як сполучна ланка між Європою та Азією.

Будівництво має стартувати у 2027 році в Болгарії. Орієнтовний бюджет – понад 100 млн євро.

Очікується, що проєкт Kardesa додасть Чорноморському регіону близько 500 Тбіт/с пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тому проєкт розглядається як стратегічний для цифрової екосистеми регіону.

Раніше повідомлялось, що найбільший український мобільний оператор "Київстар" купує одного з найбільших в Україні хмарних провайдерів GigaCloud. Водночас серед власників оператора досі є росіяни.