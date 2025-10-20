Найбільша у світі торговельна мережа Walmart хоче розширити асортимент українських товарів

Американська компанія Walmart, яка керує найбільшою роздрібною мережею в світі, вже має в своїх магазинах українські товари та зацікавлена в розширенні представленості продукції українських виробників.

Про це заявив ексконгресмен США, президент Capital Hills Джеймс Чарльз Слеттері, передає Інтерфакс-Україна.

"Менеджмент Walmart дуже вражений якістю продукції, яку виробляють в Україні. Ваші товари мають якість світового класу, отже ми маємо бути агресивними щодо політики виведення українських товарів на ринок США", – сказав Слеттері на зустрічі з українськими виробниками.

У США інтереси українських компаній представляє компанія Slattery Strategy, яка має ексклюзивний контракт з Walmart на таке супроводження, в Україні – Capital Hills.

Першим брендом, яким зацікавився Walmart, став Woodandhearts, чиї дерев'яні іграшки спочатку були представлені на маркетплейсі, а зараз вже й на полицях мережі.

Також представлений ще один бренд іграшок і триває робота щодо залучення виробника заморожених продуктів.

Акцент робиться передусім на унікальній конкурентній продукції, потенційно важливій для Walmart. Наприклад, саме представники рітейлера розширили лінійку замовлення для компанії, яка спочатку звернулась із позицією "морозиво".

За словами Слеттері, після підвищення імпортних мит для Китаю на 100% товари українських компаній отримали додаткові конкурентні переваги.

"Це велика можливість для українських виробників експортувати на великий ринок США. Не лише Walmart хоче знайти якісну альтернативу китайським товарам, ми бачимо також зацікавленість з боку Costco, Target, Home Depot", – зауважив він.

Walmart Inc. – американська компанія, яка управляє найбільшою в світі мережею оптової та роздрібної торгівлі, що діє під торговою маркою Walmart. Мережа охоплює понад 10750 магазинів і клубів і присутня в 19 країнах. Щотижня компанія обслуговує біля 270 млн клієнтів. ТОВ "Кепітал Хіллз" створено у 2023 році. Кінцеві бенефіціари – Джеймс Чарльз Слеттері, Майкл Джейкоб Жовнер, Олег Маліневський, Наталія Пятигіна (всі по 25%).

