Суд скасував арешт ТРЦ "Гулівер" у Києві. Раніше він перейшов у власність держбанків

Шевченківський районний суд Києва 17 жовтня скасував арешт торгового-офісного центру Gulliver у Києві, накладений у межах кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ "Три О" (колишні власники будівлі) за ухилення від сплати податків.

Про це йдеться в повідомленні "Ощадбанку", який разом із "Укрексімбанком" набув права власності на хмарочос за борги.

Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) скасувало конкурс на управління будівлею, у зв'язку з тим, що держбанки набули на неї право власності.

В "Ощадбанку" додали, що банки ініціювали порушення справи про банкрутство ТОВ "Три О", перше засідання відбудеться 19 листопада 2025 року.

"Консорціум державних банків продовжує свою роботу щодо стабілізації управління об'єктом: укладено значну частину договорів оренди, договори на обслуговування комплексу, також підписано та сформовано управлінську команду. На цьому етапі банки мають намір самостійно управляти комплексом", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці липня "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" оформили право власності на торговельно‑офісний комплекс "Гулівер" у центрі Києва через борги його власника – ТОВ "Три О".

Сукупна заборгованість компанії "Три О" перед двома держбанками становила близько $675 млн, а саме $537,2 млн перед "Ощадбанком" та $137,8 млн – перед "Укрексімбанком".

При цьому, у квітні 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тис. кв. м. Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

У червні 2024 року Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора передав майно ТРЦ Gulliver в управління АРМА. А в жовтні того ж року відібрана АРМА компанія оцінила ТРЦ Gulliver у 7,6 млрд грн. АРМА кілька разів намагалася обрати управителя для цього ТРЦ, але безрезультатно.

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". Поліщук значно збагатився за часів президентства Віктора Януковича, зокрема, завдяки кредитам державних банків, частину з яких досі не повернули. При цьому відомо, що його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Медвєдєвої – дружини Дмітрія Медвєдєва, який до 2012 року був президентом РФ, а зараз обіймає посаду заступника Радбезу РФ.

Сам Поліщук публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". У 2025 році він офіційно визнав, що є власником ТОВ "Три О", проте Міністерство юстиції скасувало його реєстрацію бенефіціарним власником компанії.