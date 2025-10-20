Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укртрансбезпека" за тиждень припинила дію 481 ліцензії для перевізників

"Укртрансбезпека" припинила дію 481 ліцензії для перевізників

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") в період із 13 по 17 жовтня цього року припинила дію 481 ліцензії на перевезення.

Як ідеться в повідомленні "Укртрансбезпеки", із цієї кількості ФОПів – 480, юридичних осіб – 1.

Найбільше ліцензій, дія яких припинена повністю, за видами робіт:

  • міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) – 341;
  • внутрішні перевезення пасажирів на таксі – 69;
  • внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення – 68.

Лідером за кількістю припинених дії повністю ліцензій стала Львівська область – 64 ліцензії. На другому місці – Волинська область із 53 ліцензіями, на третьому – Тернопільська область, 33 ліцензії.

Як зазначено в наказах "Укртрансбезпеки" №1678 від 14 жовтня 2025 року та №1744 від 17 жовтня 2025 року, ліцензії зупинено через припинення реєстрації юрособи чи ФОП у єдиному державному реєстрі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, в Україні з 1 листопада запрацює нова цифрова система електронних дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на міжнародні перевезення вантажів.

Раніше у вересні Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.

авто (4311) ліцензія (772) перевезення (692) таксі (271) транспорт (559) Укртрансбезпека (106)
так а смысл прекращать лицензии? Наложите штраф, деньги из которого пойдут в бюджет. А не будет лицензии, не будет работы дальнобоям, начнут сокращать. И кому от этого лучше будет?
показати весь коментар
20.10.2025 20:19 Відповісти

