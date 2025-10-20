"Укртрансбезпека" за тиждень припинила дію 481 ліцензії для перевізників

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") в період із 13 по 17 жовтня цього року припинила дію 481 ліцензії на перевезення.

Як ідеться в повідомленні "Укртрансбезпеки", із цієї кількості ФОПів – 480, юридичних осіб – 1.

Найбільше ліцензій, дія яких припинена повністю, за видами робіт:

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) – 341;

внутрішні перевезення пасажирів на таксі – 69;

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення – 68.

Лідером за кількістю припинених дії повністю ліцензій стала Львівська область – 64 ліцензії. На другому місці – Волинська область із 53 ліцензіями, на третьому – Тернопільська область, 33 ліцензії.

Як зазначено в наказах "Укртрансбезпеки" №1678 від 14 жовтня 2025 року та №1744 від 17 жовтня 2025 року, ліцензії зупинено через припинення реєстрації юрособи чи ФОП у єдиному державному реєстрі.

Як повідомлялося, в Україні з 1 листопада запрацює нова цифрова система електронних дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на міжнародні перевезення вантажів.

Раніше у вересні Кабінет Міністрів скасував вимогу до водіїв вантажівок з причепами мати щонайменше один рік досвіду керування вантажним транспортним засобом.