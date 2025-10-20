"Укрнафта" за два місяці планує пробурити 10 нових свердловин

"Укрнафта" за дев'ять місяців цього року завершила буріння 15 нових свердловин, ще 10 перебувають у процесі буріння.

Загалом планується облаштування 25 нових об'єктів до кінця року, повідомив в.о. голови правління "Укрнафта" Юрій Ткачук.

"Ми утримуємо зростання видобутку: +4,5% по нафті та +1,7% по газу", – сказав Ткачук.

Він додав, що за три роки компанія провела 1 330 кв. км 3D сейсморозвідки, що створює основу для розширення ресурсної бази.

Ткачук наголосив, що на сьогодні "Укрнафта" використовує 3D геологічне моделювання, обладнання за стандартами API, цифрові рішення та технології штучного інтелекту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, 3 вересня в Україні ввели в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин. Його метою є створення є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини.

До того "Укрнафта" скасувала тендер на придбання флоту для гідророзриву пласта (ГРП) очікуваною вартістю близько 574 млн грн. У компанії пояснили, що рішення про скасування закупівлі ухвалили з огляду на необхідність оптимізації та перегляду витрат. Через складну фінансово-економічну ситуацію та необхідність спрямування коштів на першочергові потреби придбання флоту ГРП на цьому етапі визнали недоцільним.