Затримка з початком опалювального сезону підвищує навантаження на енергосистему, – "Укренерго"

Затримка старту опалювального сезону призвела до збільшення споживання електроенергії по країні більш ніж на 20%, порівняно з початком місяця.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає Liga.net.

"Основне – це відсутність теплопостачання. Зараз багато споживачів гріються за рахунок електроенергії – це кондиціонери й обігрівачі", – пояснив Зайченко.

Він додав, що "Укренерго" сподівається, що теплопостачання по всій території України розпочнуть підключати "найближчим часом, протягом десяти днів", що має знизити навантаження на енергосистему.

За словами Зайченка, за останні роки саме побутові споживачі стали найбільшими споживачами електроенергії в Україні.

"Їхня поведінка може суттєво допомогти стабілізувати ситуацію, якщо вони не вмикатимуть одночасно кілька потужних електроприладів і не вмикатимуть їх у період максимуму навантаження системи", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що на початку жовтня в Україні різко зросло споживання газу. Водночас у "Нафтогазі" закликали українців економити і вдягатися тепліше.