Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Опалювальний сезон
35 1

Затримка з початком опалювального сезону підвищує навантаження на енергосистему, – "Укренерго"

батарея,опалення

Затримка старту опалювального сезону призвела до збільшення споживання електроенергії по країні більш ніж на 20%, порівняно з початком місяця.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає Liga.net.

"Основне – це відсутність теплопостачання. Зараз багато споживачів гріються за рахунок електроенергії – це кондиціонери й обігрівачі", – пояснив Зайченко.

Він додав, що "Укренерго" сподівається, що теплопостачання по всій території України розпочнуть підключати "найближчим часом, протягом десяти днів", що має знизити навантаження на енергосистему.

За словами Зайченка, за останні роки саме побутові споживачі стали найбільшими споживачами електроенергії в Україні.

"Їхня поведінка може суттєво допомогти стабілізувати ситуацію, якщо вони не вмикатимуть одночасно кілька потужних електроприладів і не вмикатимуть їх у період максимуму навантаження системи", – зазначив він.

Читайте також: Рішення Кабміну не вплине на початок опалювального сезону, це повноваження місцевої влади, – Міненерго (оновлено)

Раніше повідомлялось, що на початку жовтня в Україні різко зросло споживання газу. Водночас у "Нафтогазі" закликали українців економити і вдягатися тепліше.

Автор: 

опалення (590) Укренерго (2070) опалювальний сезон (1196)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому ніхто нічого не робить, щоб зменшити споживання, чому не встановлюють лічильники на батареї при вертикальній подачі тепла, якщо стільки тепла не потрібно споживачеві, чому не можна відключити кухню, або кімнату від споживання тепла??? ніхто нічого не робить для економії топлива,,,одна говорильня
показати весь коментар
21.10.2025 13:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 