Швейцарія торік експортувала в Росію ліків на понад $2 мільярда

Швейцарська фармацевтична промисловість у 2024 році експортувала в Росію ліків на суму 1,8 млрд швейцарських франків ($2,26 млрд), що трохи менше, ніж у попередні два роки, але відповідає рівню 2019 року, тобто до спалаху пандемії коронавірусу.

Як свідчать дані Федеральної митної та прикордонної служби Швейцарії (FCAB), у 2025 році сектор також прямує до досягнення показників попереднього року, передає SwissInfo.

Хоча частка Росії в загальному обсязі швейцарського фармацевтичного експорту становить менше 2%, продукція цієї галузі наразі становить понад 80% швейцарського експорту до Росії. До початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України ця частка становила 50%.

Від моменту повномасштабного російського вторгнення багато швейцарських компаній різко скоротили або повністю припинили свою діяльність у Росії.

Експорт фармацевтичної продукції, втім, дозволений законом: санкційні заходи Європейського Союзу стосуються переважно торгівлі товарами, фінансів та енергетики, але не поставок гуманітарної чи медичної продукції.

Швейцарська неурядова організація, яка оцінює дії компаній за кордоном, – Public Eye – тим не менш, критично оцінює ситуацію.

"Після посилення санкцій західними країнами проти Росії швейцарські фармацевтичні компанії також повинні вийти з Росії. Існує достатньо альтернатив незамінним лікам, які Roche або Novartis постачають до Росії", – заявив речник Олівер Классен.

З іншого боку, Public Eye вважає припинення клінічних випробувань неетичним. За словами Классена, компанії повинні продовжувати постачати необхідні продукти, "але виключно для таких досліджень".

Великі компанії галузі виправдовують свої дії відповідальністю перед пацієнтами.

"Novartis прагне забезпечити доступ до ліків для людей у ​​всьому світі, незалежно від того, де вони знаходяться", – заявили в компанії.

Roche також продовжує експортувати ліки та діагностичні продукти. Однак, за словами речниці, діяльність була "суттєво обмежена". Нові клінічні випробування та прийом нових пацієнтів були призупинені. На Росію припадає близько 1% обороту Roche.

У червні повідомлялося, що бюджет російської державної програми закупівлі ліків для людей із рідкісними хворобами виявився практично вичерпаний. Так, із закладеної на рік суми в 69,1 млрд руб. станом на кінець травня витрачено 67,9 млрд руб.

У квітні стало відомо, що влада Росії готується піти на подальше скорочення частки імпортних препаратів у системі державної охорони здоров'я. Так, у переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів, який застосовується в рамках програми державних гарантій безкоштовної медичної допомоги, 90% ліків мають стати російськими.

У січні повідомлялося, що в Росії продовжує скорочуватися кількість доступних ліків. За останній рік із полиць російських аптек зникли 134 життєво важливі препарати. Серед медикаментів, які більше не продаються в РФ, – 20 препаратів проти онкології, 5 антибіотиків, 3 протиепілептичні засоби, а також інсуліни для вагітних, імунодепресанти, препарати проти мігрені, алергії, туберкульозу, ВІЛ та малярії.