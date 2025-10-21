БЕБ викрило продаж бензину на незаконних АЗС у Києві. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки України в Києві викрили дві автозаправні станції, що на території столиці реалізовували незаконно виготовлене пальне.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, у межах досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки за місцями розташування об'єктів.

У результаті було вилучено близько 4,5 тонн літрів пального та чотири паливороздавальні колонки, які використовувалися для його продажу з порушенням вимог чинного законодавства.

Досудове розслідування триває за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).

Призначено відповідні судові експертизи та встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної схеми.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор













Раніше в жовтні повідомлялося, що Бюро економічної безпеки в Одеській області припинило діяльність підпільного цеху, в якому група осіб організувала незаконне виробництво тютюну для кальяну та рідин для заправки вейпів у промислових масштабах.

До того стало відомо, що Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило підпільне виробництво і збут контрафактних підакцизних товарів.