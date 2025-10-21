Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
БЕБ викрило продаж бензину на незаконних АЗС у Києві. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило діяльність незаконних АЗС у Києві

Бюро економічної безпеки України в Києві викрили дві автозаправні станції, що на території столиці реалізовували незаконно виготовлене пальне.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, у межах досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки за місцями розташування об'єктів.

У результаті було вилучено близько 4,5 тонн літрів пального та чотири паливороздавальні колонки, які використовувалися для його продажу з порушенням вимог чинного законодавства.

Досудове розслідування триває за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).

Призначено відповідні судові експертизи та встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної схеми.

Раніше в жовтні повідомлялося, що Бюро економічної безпеки в Одеській області припинило діяльність підпільного цеху, в якому група осіб організувала незаконне виробництво тютюну для кальяну та рідин для заправки вейпів у промислових масштабах.

До того стало відомо, що Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило підпільне виробництво і збут контрафактних підакцизних товарів.

АЗС (1620) бензин (1162) паливо (489) тіньова економіка (111) Бюро економічної безпеки (506)
