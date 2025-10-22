Власник ChatGPT запускає власний інтернет-браузер з вбудованим штучним інтелектом
OpenAI випускає генеративний браузер з інтегрованим ChatGPT.
Спершу він буде доступний користувачам macOS у всьому світі, повідомляє cnet.com.
21 жовтня компанія опублікувала тизер у X із низкою вкладок браузера. У описі прямої трансляції на YouTube зазначено, що гендиректор Сем Альтман представить продукт під назвою "ChatGPT Atlas".
Розробники заявляють, що інтеграція ChatGPT має зробити роботу з вебсторінками більш інтерактивною - ближчою до спілкування з чат-ботом. Підтримка Windows, iOS та Android "з’явиться найближчим часом".
Запуск відбувається на тлі конкуренції за глибшу інтеграцію ШІ в повсякденні інструменти. Google уже вмонтував Gemini у Chrome, а на початку року Perplexity запустила базований на Chromium браузер Comet.
Раніше повідомлялось, що кількість переглядів сторінок онлайн-енциклопедії "Вікіпедії" цього року знизилася приблизно на 8% порівняно з показниками торік.
Аналітики фонду "Вікіпедії" пов'язують спад із тим, що дедалі більше людей отримують відповіді безпосередньо від чат-ботів і пошукових систем із вбудованим штучним інтелектом, а не переходять на сам сайт.
