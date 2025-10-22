Виробництво сільгосппродукції в Україні за рік скоротилося на 14%, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за січень-вересень цього року скоротився на 14% проти аналогічного періоду торік.

Як ідеться в повідомленні Державної служби статистики, зокрема, в розрізі видів продукції:

рослинництво – зменшення на 6,4%,

тваринництво – зниження на 4,4%.

індекс сільськогосподарської продукції в Україні становив 86% до відповідного періоду торік. Показник за рослинницькою продукцією сягнув – 83,6%, за тваринницькою – до 95,9%.





Найбільше зниження було зафіксовано в сільськогосподарських підприємствах, де індекс становив 82,5%, зокрема за рослинництвом – 79,1%, за тваринництвом – 98,6%.

Водночас господарства населення продемонстрували вищі показники. Індекс загального виробництва становив 93,2%, зокрема а рослинницькою продукцією – 93,9%, а за тваринницькою – 91,1%.

Значне падіння виробництва зафіксовано у Донецькій області, де обсяг виробництва становить 56,1% від показника минулого року.

Також скорочення відбулося у Херсонській (66,9%), Дніпропетровській (75,6%) та Чернігівській (79,1%) областях.

Водночас найкращу позитивну динаміку демонструє Закарпатська область, де показник зріс до 102,7%.

Раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик заявив, що в Україні близько 4 млн гектарів земель обробляються поза межами правового поля, і це завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень щороку.

До того повідомлялося, що обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за січень-серпень 2025 року опустився на 8,4% порівняно з аналогічним періодом торік.