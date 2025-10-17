В Україні 4 мільйони гектарів земель обробляються "в тіні". Збитки можуть сягати 24 мільярдів гривень на рік

В Україні близько 4 млн гектарів земель обробляються поза межами правового поля, і це завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень щороку.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик, передає Укрінформ.

"Супутниковий моніторинг показує, що в Україні близько 4 млн га земель обробляється в "сіру" або в "чорну". Тобто це земельні ділянки, які три роки поспіль обробляються, але на них не зареєстровано жодних прав. Потенційна шкода, яка нанесена такою кількістю ділянок земель, що обробляються "в тіні", становить близько 24 млрд грн в рік", – сказав Башлик.

Він зауважив, до цієї підрахованої суми не входять потенційні несплачені податки, а також втрати від реалізації продукції, вирощеної на цих землях, без офіційного обліку.

Башлик зазначив, що ситуація погіршилася після 2022 року, коли через розв'язану Росією повномасштабну війну в Україні було фактично призупинено проведення земельних інспекцій.

Наразі Мінекономіки спільно з Державно службою України з питань геодезії, картографії та кадастру напрацьовує способи безпечного поновлення публічної кадастрової карти.

Одним із ключових завдань, за словами Башлика, є відновлення ефективного контролю за використанням земель, але з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

"Наше завдання – не тиснути на "білий" бізнес, а знайти механізм, як зробити перевірки прозорими, неможливими для зловживань. Тут не обійтися без громадського контролю. Це один із найефективніших запобіжників", – наголосив Башлик.

Окремо він зупинився на важливості цифровізації земельних процесів За словами Башлика, йдеться не просто про переведення старих процедур у цифровий формат, а про їх повну перебудову саме з акцентом на скорочення зайвих етапів, автоматизацію, інтеграцію реєстрів і зменшення контактів громадян з чиновниками.

Серед ризиків Башлик назвав ситуації, коли непрозорі схеми узгоджуються всередині "лояльних" компаній, що координують дії через закриті канали зв'язку. Це, на його думку, ще раз підкреслює важливість відкритості, доступу громадськості до інформації та участі громадського сектору в контролі за діями держави.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок в Україні за січень-липень 2025 року перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю, що майже на 15,9%, або на 3,5 млрд грн, більше, ніж за відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 22 млрд грн.

На початку серпня повідомлялося, що за користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк" було сплачено понад 1 млрд грн – ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".

Також стало відомо, що з часу відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року станом на липень 2025 року було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу сільгоспземель площею 636 тис. га на загальну суму 30,4 млрд грн.