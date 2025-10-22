Завтра в Україні будуть діяти відключення світла з 07:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Як повідомили в "Укренерго", для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

"У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", – зазначили в "Укренерго".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, 22 жовтня в усіх регіонах України, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 запровадили графіки погодинних відключень.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Водночас графіки відключень електроенергії для населення досі діяли лише на Чернігівщині, де ситуація з енергопостачанням найскладніша.