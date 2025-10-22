Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Завтра в Україні будуть діяти відключення світла з 07:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Як повідомили в "Укренерго", для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

"У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", – зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, 22 жовтня в усіх регіонах України, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 запровадили графіки погодинних відключень.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Водночас графіки відключень електроенергії для населення досі діяли лише на Чернігівщині, де ситуація з енергопостачанням найскладніша.

електроенергія (4424) Укренерго (2077) відключення світла (648)
я вас умаляю!
кому це цікаво.
от наша гундоса зе!гніда умотала в норвегію.
поки дєрьмак буде своїм ***** трусити перед буржуями, зе!поц покаже зе!скумбрії північне сяйво.
треба ж якось імітувати любов.

дебілка свириденка, скільки млрд виділила пуштуну на захист енергетики?
показати весь коментар
22.10.2025 18:29 Відповісти
+10
Оце так нам сцяли в очы 4 роки війни про захист енергетики, про дрони-перехоплювачі, про потужність і незламність. Ворог вдосконалюється - а наша влада просто сцить людяи у вічі, бо більше ні на що не здатна.
Хто може, виїзджайте звідси, тут життя не буде.
показати весь коментар
22.10.2025 18:32 Відповісти
+9
Оце так наголосували по-приколу. Невже війна краще за Порошенка?
показати весь коментар
22.10.2025 18:28 Відповісти
нууу...
з порошенко не відомо як було б, а тут війна 100%!
показати весь коментар
22.10.2025 18:31 Відповісти
Потрібно дати тепло і тоді зменшиться навантаження на енергомережу і зменшиться потреба в відключеннях! Люди вимкнуть електрообігрівачі і розвантажать енергомережу!
показати весь коментар
22.10.2025 18:44 Відповісти
це дуже складно зрозуміти зеленим ублюдкам. складний логічний ланцюжок. не осилять.
показати весь коментар
22.10.2025 19:16 Відповісти
ты ходил в школу для дибилов ?! нам газовую сферу вынесли к ******, уже ходят разговоры, что газа в лучшем случае хватит до января
показати весь коментар
22.10.2025 20:13 Відповісти
Лише трішки треба на трирівневий захист! Без Покопщення і Потуження третього рівня захист ще не працює.
Потужимось разом!! 💪
Втопимо ворога в океані Потужності !!
показати весь коментар
22.10.2025 18:46 Відповісти
У россиян новая тактика: разбалансировать левый и правый берег. В результате последних атак, почти все прилеты зафиксированы на левом берегу Днепра, - https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-22/5923651-rosiya-khoche-zanuriti-ukrainu-v-sutsilnu-temryavu-shcho-oznachae-nova-taktika-udariv-po-ges-i-chi-e-zagroza-potopiv Telegraf

На левобережье сосредоточена значительная часть тепловых и гидроэлектростанций. Если уничтожить их, на востоке возникнет критический дефицит электроэнергии. В то же время на западе, где работают атомные электростанции, образовался профицит - избыток электричества, который невозможно передать на восток из-за недостаточной пропускной способности сетей.

Это может свидетельствовать о новой тактике оккупантов, направленной на создание затяжного блэкаута в Украине.
показати весь коментар
22.10.2025 18:35 Відповісти
А буде лише затяжний Фламіндіч!!
Як стрибне на 3000 метрів! Як полетять літаки всіх будєм бамбіть !!
показати весь коментар
22.10.2025 18:43 Відповісти
Фламіндіч не захистив
показати весь коментар
22.10.2025 18:42 Відповісти
Ameno DorimeAmeno dori me, ameno dori me
показати весь коментар
22.10.2025 19:45 Відповісти

