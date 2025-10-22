Завтра в Україні будуть діяти відключення світла з 07:00 до 23:00, – "Укренерго"
Завтра, 23 жовтня, в більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Як повідомили в "Укренерго", для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.
Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.
"У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", – зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, 22 жовтня в усіх регіонах України, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 запровадили графіки погодинних відключень.
Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.
Водночас графіки відключень електроенергії для населення досі діяли лише на Чернігівщині, де ситуація з енергопостачанням найскладніша.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з порошенко не відомо як було б, а тут війна 100%!
кому це цікаво.
от наша гундоса зе!гніда умотала в норвегію.
поки дєрьмак буде своїм ***** трусити перед буржуями, зе!поц покаже зе!скумбрії північне сяйво.
треба ж якось імітувати любов.
дебілка свириденка, скільки млрд виділила пуштуну на захист енергетики?
Хто може, виїзджайте звідси, тут життя не буде.
Потужимось разом!! 💪
Втопимо ворога в океані Потужності !!
На левобережье сосредоточена значительная часть тепловых и гидроэлектростанций. Если уничтожить их, на востоке возникнет критический дефицит электроэнергии. В то же время на западе, где работают атомные электростанции, образовался профицит - избыток электричества, который невозможно передать на восток из-за недостаточной пропускной способности сетей.
Это может свидетельствовать о новой тактике оккупантов, направленной на создание затяжного блэкаута в Украине.
Як стрибне на 3000 метрів! Як полетять літаки всіх будєм бамбіть !!