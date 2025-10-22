В Україні у вересні знизилися ціни на продукти. Що подешевшало найбільше?

В Україні споживчі ціни на продукти харчування у вересні 2025 року, як і в серпні, знизилися проти попереднього місяця на 0,9%, однак загальний рівень інфляції склав 0,3% проти -0,2% в серпні.

Як ідеться в повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на дані Державної служби статистики, в основному продовження зниження цін на продукти відбулося внаслідок здешевлення фруктів (-11,8 %) та овочів (-10,6%), а також яєць (-2,9%) та цукру (-1,5%).

При цьому інші продукти харчування здорожчали від 0,1% – на сир і м'який сир до 2,1% – на олію соняшникову.

Визначальним для відновлення позитивного значення інфляції до попереднього місяця, після дефляції в липні та серпні (-0,2%), стало відновлення росту цін на одяг та взуття (+8,2%), освіту (+12,4%), а також алкогольні напої, тютюнові вироби, ресторани та готелі (+1,2%), охорону здоров'я (+0,8 %), автодорожній пасажирський транспорт (+0,6%).

Водночас зазначається, що в травні-липні 2025 року ціни на одяг та взуття постійно знижувались (від 1,9% до 4,6%), а на освіту – з лютого зростали не більше ніж на 0,1% на місяць.

Як прогнозують в ІЕД, в наступні місяці 2025 року зростання споживчих цін продовжиться, можливо, дещо нижчими темпами, ніж торік.

Потенціал зниження цін на переважну більшість товарів та послуг практично вичерпується, однак стартова позиція відновлення рівня інфляції у вересні (0,3%) значно нижча вересня 2004 року (1,5%) та вересня 2023 року (0,5%), що зберігає можливості для утримання рівня інфляції в однозначному (до 10%) вимірі.

До того Держстат повідомляв, що у вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,3%, порівняно із попереднім місяцем. У липні та серпні вони знижувалися. У річному обчисленні, порівняно із вереснем 2024 року, ціни зросли на 11,9%.

У серпні та липні 2025 року споживчі ціни знижувалися на 0,2%, порівняно із попереднім місяцем.

Раніше стало відомо, що Національний банк України прогнозує зниження продовольчої інфляції найближчим часом завдяки новому врожаю.