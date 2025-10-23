Штучний інтелект не замінить людей, але змінить ролі: У Metinvest Digital розповіли про вплив технологій на промисловість

Штучний інтелект відкриває великі можливості для української промисловості, але водночас несе ризики, пов’язані з людьми та їхньою роллю на підприємствах.

Про це директор центру інновацій та компанії Metinvest Digital Максим Баланюк розповів під час конференції "Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України", інформує пресслужба компанії.

За його словами, найбільший потенціал у використанні ШІ – не в офісних, а у виробничих процесах.

"ШІ це не чарівна пігулка, а інструмент, який працює лише тоді, коли є якісні дані, чіткі процеси й фахове впровадження. Але зараз технології стали набагато доступнішими, ніж кілька років тому", – зазначив Баланюк.

Водночас він наголосив, що впровадження штучного інтелекту не заміщує працівників, а трансформує їхні ролі та підвищує вимоги до компетенцій.

"Ми створюємо інструменти, які дозволяють людям вирішувати більше завдань і розвивати нові навички. Наш фокус – на розвитку фахівців, а не їх скороченні", – сказав керівник Metinvest Digital.

Він зауважив, що жоден ШІ не може самостійно зібрати чи оформити дані без людського контролю. А якість даних і аналітики залишається основою ефективності технологій.

Баланюк також розповів, що серед напрямів роботи компанії – розвиток програм стажування для студентів і співпраця з університетом "Метінвест Політехніка", який готує інженерів та ІТ-фахівців до реальних потреб промисловості. Щороку Metinvest Digital бере на піврічну практику молодих спеціалістів, і багато з них залишаються працювати в компанії.

Водночас він попередив, що автоматизація та технологічні інновації можуть створювати соціальні ризики для великих організацій.

"Якщо рішення скорочує персонал на 50%, то навіть за наявності технологічної готовності це може стати бар’єром для впровадження. Потрібна робота з людьми, щоб інновації не стали джерелом нестабільності", – додав директор Metinvest Digital.

Читайте також: Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях: У "Метінвесті" розповіли про кадрові виклики промисловості

Як повідомлялося, наразі "Метінвест" Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке в компанії називають справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками – ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.