Ціни в промисловості різко впали після зростання в серпні, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

В Україні за вересень цього року ціни виробників промислової продукції знизилися на 3,5% порівняно з серпнем, проте виросли на 1,3% порівняно з вереснем минулого року.

Як свідчать дані Державної служби статистики, у вересні ціни знизилися насамперед через падіння на 8,7% вартості у сфері поставок електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

У вересні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) порівняно з серпнем знизився на 3,5%, коли цей показник дорівнював 4,7%.

Річний показник промислової інфляції, який у вересні склав лише 1,3%, тоді як у серпні становив 7,3%.

Тут драйвером зростання цін виступило виробництво харчових продуктів, де індекс збільшився на 19,2%, зокрема у м'ясопереробці – на 25,9%.

Як повідомлялося, ціни виробників промислової продукції в Україні в серпні зросли на 7,3% порівняно з серпнем торік і на 4,7% – порівняно з липнем цього року.

До того стало відомо, що промислове виробництво в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року зменшилось на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.