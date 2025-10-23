Приріст банківських вкладів українців став рекордним за три роки. Скільки зберігають на рахунках?. ІНФОГРАФІКА

Загальна сума вкладів фізичних осіб (також і фізичних осіб-підприємців) у банках України станом на 1 жовтня цього року склала 1,52 трлн грн, що на 23,4 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Як повідомив Фонд гарантування владків фізосіб, за дев'ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 123,2 млрд грн, що є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2025 року:

вклади в національній валюті – 998 млрд грн (+21,1 млрд грн за вересень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 517,4 млрд грн (+2,3 млрд грн за вересень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,6%. Сума їхніх вкладів склала 176,1млрд грн.





Розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами виглядає так:

Структура вкладів фізичних осіб (зокрема й ФОП) за строковістю:

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року й на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (зокрема й ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Наразі в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

Як повідомлялося, загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках України станом на 1 серпня цього року склала 1,48 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2025 року банки України отримали 100,06 млрд грн прибутку до оподаткування, що майже дорівнює торішньому результату. Податкові витрати склали 21,99 млрд грн (22%), чистий прибуток – 78,07 млрд грн. Водночас 13 установ завершили півріччя зі збитком – загалом збитковим залишається майже кожен п'ятий банк.