Завтра світла буде більше, проте відключення діятимуть із 07:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра відключення світла діятимуть із 07:00 до 23:00

Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Так, для населення будуть діяти графіки погодинних відключень:

  • з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності:

  • з 07:00 до 23:00.

В "Укренерго" додали, що обсяг застосування обмежень може змінитись.

Як повідомлялося, 23 жовтня в більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено застосовують заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів діють графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.

електроенергія (4430) Укренерго (2078) відключення світла (652)
Завтра світла буде більше. Сонцеликий вийде на балкон.
показати весь коментар
23.10.2025 20:56 Відповісти
ЖИДІВСЬКИЙ КОНЦТАБІР УКРАЇНА,ДЕ УКРАЇНЦІВ КАТУЮТЬ ХОЛОДОМ, ТЕМРЯВОЮ ТА ВБИВСТВАМИ.
НАСТУПНИЙ ЕТАП ЖИДІВСЬКОГО ШОУ- ГОЛОДОМОР
показати весь коментар
23.10.2025 21:09 Відповісти
На жаль, Путін не жид. Можна було би домовитися
показати весь коментар
23.10.2025 21:14 Відповісти

