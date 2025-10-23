Завтра світла буде більше, проте відключення діятимуть із 07:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Так, для населення будуть діяти графіки погодинних відключень:

з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності:

з 07:00 до 23:00.

В "Укренерго" додали, що обсяг застосування обмежень може змінитись.

Як повідомлялося, 23 жовтня в більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено застосовують заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів діють графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.