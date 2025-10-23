Завтра світла буде більше, проте відключення діятимуть із 07:00 до 23:00, – "Укренерго"
Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Так, для населення будуть діяти графіки погодинних відключень:
- з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг.
Для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності:
- з 07:00 до 23:00.
В "Укренерго" додали, що обсяг застосування обмежень може змінитись.
Як повідомлялося, 23 жовтня в більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено застосовують заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів діють графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.
Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі вранці 22 жовтня у більшості областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.
