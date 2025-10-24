Мінфін планує розширити кредитування бізнесу через механізм держгарантій. Що передбачається?

Кабмін ухвалив проєкт постанови Мінфіну про надання у 2025 році державних гарантій на портфельній основі.

Програма передбачає майже 15 млрд грн гарантій для 17 банків, щоб активізувати кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Державні гарантії на портфельній основі - це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Граничний обсяг гарантій становитиме 14,99 млрд грн. Їх буде розподілено між АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ПУМБ", АБ "Південний", АТ "ПроКредит Банк", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "Банк Кредит Дніпро", ПАТ "МТБ Банк", АТ "Полтава-Банк", АТ "РАДАБАНК", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "Кредитвест Банк", АТ "Альтбанк", АТ "ВСТ Банк", АТ "А-Банк".

Документ також надає право міністру фінансів укладати необхідні правочини з банками-учасниками програми.

Читайте також: Уряд хоче відновити Дорожній фонд як фонд розвитку транспорту із включенням залізниці та міського транспорту

В міністерстві також зазначили, що від старту інструменту у грудні 2020 року вже видано 50 593 кредити на 163,5 млрд грн. У вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, з яких 0,9 млрд грн припало на гарантовані державою зобов’язання за основним боргом.

Раніше повідомлялось, що Рада підтримала скасування обов’язковості актів виконаних робіт.

Очікується, що це дозволить українському бізнесу зекономити понад 20 мільярдів гривень.