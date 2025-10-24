Жнива-2025: Українські аграрії вже зібрали понад 52 мільйона тонн зернових та олійних

Станом на 23 жовтня в Україні обмолочено врожай з майже 8,4 млн га, що становить понад 73% усіх площ під зерновими та зернобобовими культурами, намолочено 37,56 млн тонн збіжжя.

Як повідомляє Мінекономіки, основна частка зібраного врожаю припадає на:

пшеницю – обмолочено понад 5 млн га, з яких зібрали майже 22,8 млн тонн;

ячмінь дав 5,4 млн тонн із майже 1,35 млн га;

гороху зібрали 662 тис. тонн при обмолоті 271,5 тис. га;

решту 877 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.

Також продовжується збір кукурудзи – фермери вже обмолотили майже 1,3 млн га і зібрали 7,7 млн тонн зерна.

В регіональному розрізі, найвищі показники обсягів збору зерна демонструє Одеська область, яка зібрала майже 3,8 млн тонн, обмолотивши 1,14 млн га.

Далі на Полтавщині намолочено майже 2,86 млн тонн зерна, з 603 тис. га. Хмельниччина звітує про 2,55 млн тонн зі 365 тис. га, а Чернігівська обл. – про 2,52 млн тонн з площі 408 тис. га.

Щодо олійний культур, ріпаку було зібрано понад 3,3 млн тонн із 1,28 млн га.

Також аграрії продовжують збір соняшнику – вже обмолочено 4,24 млн га та зібрано 7,8 млн тонн продукції, та сої – 3,5 млн тонн з 1,52 млн га.

Цукрових буряків викопано вже 5,64 млн тонн на площі 108 тис. га.

Для порівняння, торік станом на 14 жовтня українські аграрії намолотили понад 62,2 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 22,3 млн тонн, ячменю – 5,5 млн тонн, гороху – 465 тис. тонн. Серед олійних ріпаку було зібрано 3,5 млн тонн, соняшнику – 8,8 млн тонн та сої – 4,8 млн тонн.

Раніше повідомлялось, що через заморозки та інші погодні ризики фермери в Україні цього сезону втратили близько 50% врожаю.

Водночас ті виробники, які зберегли урожай та мали ринки збуту, змогли заробити рекордно добре.