Японський банк JBIC буде підтримувати великі інвестпроєкти в Україні. Що передбачено?
Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) заявив про готовність підтримати великі інвестиційні проєкти в Україні, зокрема у галузях зеленої енергетики, промисловості та логістики.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатами зустрічі очільника українського відомства Олексія Соболева з керівництвом японського банку.
Зокрема, на зустрічі обговорювалися такі основні напрями розширення співпраці:
- енергетика. JBIC розглядає створення спеціальної кредитної лінії з розширеним страхуванням ризиків для фінансування енергетичних проєктів в Україні. Йдеться про постачання японського обладнання – акумуляторів, газових турбін, силової електроніки, а також передачу технологій для локалізованого виробництва в Україні;
- залучення інвестицій. Сторони обговорили надання цільової технічної допомоги для реформ у сфері приватизації та державно-приватного партнерства, що дозволить активніше залучати японський приватний капітал у великі проєкти;
- співпраця в агросекторі. Україна та JBIC планують спільне фінансування проєктів зі створення сучасних логістичних і переробних центрів, а також холодильних сховищ для агросектору. Відбір потенційних проєктів координуватиметься спільно з агенцією UkraineInvest.
Окрім того, представники України та Японії обговорили також розробку фінансових механізмів для гуманітарного розмінування сільгоспземель, інвестиції в критичні мінерали, такі як титан, літій, спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) та розширення програм страхування воєнних ризиків.
"Україна зацікавлена у довгостроковій співпраці з Японією – від енергетики до агросектору. JBIC – серед ключових наших партнерів, здатний підтримати відновлення української економіки через технології, фінанси та інвестиції", – сказав Соболев.
JBIC підтвердив готовність підтримувати великі інвестиційні проєкти в Україні, особливо у сферах зеленої енергетики, промисловості та логістики.
Раніше в жовтні повідомлялося, що Україна домовилась із Японією про прискорене постачання вже запланованої допомоги для енергетичного сектору.
У серпні стало відомо, що за підсумками першого Українсько-Японського форуму, присвяченого економічній відбудові України, підписано 29 домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль