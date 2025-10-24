Японський банк JBIC буде підтримувати великі інвестпроєкти в Україні. Що передбачено?

Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) заявив про готовність підтримати великі інвестиційні проєкти в Україні, зокрема у галузях зеленої енергетики, промисловості та логістики.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатами зустрічі очільника українського відомства Олексія Соболева з керівництвом японського банку.

Зокрема, на зустрічі обговорювалися такі основні напрями розширення співпраці:

енергетика . JBIC розглядає створення спеціальної кредитної лінії з розширеним страхуванням ризиків для фінансування енергетичних проєктів в Україні. Йдеться про постачання японського обладнання – акумуляторів, газових турбін, силової електроніки, а також передачу технологій для локалізованого виробництва в Україні;

залучення інвестицій . Сторони обговорили надання цільової технічної допомоги для реформ у сфері приватизації та державно-приватного партнерства, що дозволить активніше залучати японський приватний капітал у великі проєкти;

співпраця в агросекторі. Україна та JBIC планують спільне фінансування проєктів зі створення сучасних логістичних і переробних центрів, а також холодильних сховищ для агросектору. Відбір потенційних проєктів координуватиметься спільно з агенцією UkraineInvest.

Окрім того, представники України та Японії обговорили також розробку фінансових механізмів для гуманітарного розмінування сільгоспземель, інвестиції в критичні мінерали, такі як титан, літій, спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) та розширення програм страхування воєнних ризиків.

"Україна зацікавлена у довгостроковій співпраці з Японією – від енергетики до агросектору. JBIC – серед ключових наших партнерів, здатний підтримати відновлення української економіки через технології, фінанси та інвестиції", – сказав Соболев.

JBIC підтвердив готовність підтримувати великі інвестиційні проєкти в Україні, особливо у сферах зеленої енергетики, промисловості та логістики.

Раніше в жовтні повідомлялося, що Україна домовилась із Японією про прискорене постачання вже запланованої допомоги для енергетичного сектору.

У серпні стало відомо, що за підсумками першого Українсько-Японського форуму, присвяченого економічній відбудові України, підписано 29 домовленостей.