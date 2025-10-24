В Україні вдосконалили систему державної реєстрації ліків. Для чого це потрібно?

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку державної реєстрації лікарських засобів для того, щоб забезпечити швидку доступність генеричних ліків на фармацевтичному ринку та розширити можливості для закупівлі нових ліків, зокрема за кошти державного бюджету.

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, зміни передбачають застосування спрощеної процедури державної реєстрації ліків для централізованих закупівель за кошти держбюджету.

Зокрема, йдеться про ліки, які:

вже пройшли перевірку компетентним органом Великої Британії;

включені до бази даних лікарських засобів, що можуть закуповуватись у рамках Надзвичайного плану президента США для надання допомоги в боротьбі проти ВІЛ/СНІД (The United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief);

мають попереднє схвалення (Tentative Approval) регулятора США;

включені до переліків прекваліфікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я лікарських засобів чи вакцин.

Це означає, що препарати, ефективність і безпека яких підтверджені міжнародними регуляторами, зможуть швидше потрапляти до українських аптек і лікарень.

Як зазначили в МОЗ, зміни реалізують положення закону, ухваленого в лютому 2025, що стосується особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та врегулювання окремих питань, пов'язаних із реалізацією лікарських засобів.

Як повідомлялося, наприкінці вересня в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.

Раніше у вересні Міністерство охорони здоров'я України визначило партнера для реалізації європейського проєкту зі створення нового державного органу, який відповідатиме за те, щоб усі лікарські засоби та медичні вироби в Україні були якісними, безпечними та відповідали стандартам Європейського Союзу.