У Києві на вихідних вперше запустять двоповерховий автобус. Де він курсуватиме?. ФОТО
У Києві цими вихідними на маршрут №57 у тестовому режимі виведуть двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна (Німеччина).
Як зазначили в "Київпастрансі", двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.
Автобус курсуватиме в суботу й неділю між ст. м. "Академмістечко" та зупинкою Авторинок "Чапаєвка" з 9:43 до 18:53.
Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі.
Окрім того, автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, 2 місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та 2 пандуси.
Салон автобуса обладаний:
- панорамними вікнами;
- системою кондиціювання повітря;
- USB-портами для підзарядки гаджетів;
- системою автоматичної оплати проїзду;
- гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.
Також, для зручності пасажирів на зупинках, автобус оснащений зовнішнім електронним табло з інформацією про номер маршруту.
Наприкінці вересня повідомлялося, що Київ отримав першу партію з 30 нових сучасних пасажирських автобусів у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України".
Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року.
