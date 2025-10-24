У Києві на вихідних вперше запустять двоповерховий автобус. Де він курсуватиме?. ФОТО

У Києві цими вихідними на маршрут №57 у тестовому режимі виведуть двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна (Німеччина).

Як зазначили в "Київпастрансі", двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

Автобус курсуватиме в суботу й неділю між ст. м. "Академмістечко" та зупинкою Авторинок "Чапаєвка" з 9:43 до 18:53.

Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі.

Окрім того, автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, 2 місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та 2 пандуси.

Салон автобуса обладаний:

панорамними вікнами;

системою кондиціювання повітря;

USB-портами для підзарядки гаджетів;

системою автоматичної оплати проїзду;

гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.

Також, для зручності пасажирів на зупинках, автобус оснащений зовнішнім електронним табло з інформацією про номер маршруту.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Київ отримав першу партію з 30 нових сучасних пасажирських автобусів у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України".

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту. Відповідний наказ №1066 набуде чинності з 1 січня 2026 року.