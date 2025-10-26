Банк Росії погіршив прогноз інфляції через підвищення податків

Центробанк Росії фактично визнав, що спроби влади наповнити роздутий військовими видатками бюджет обернуться прискоренням зростання цін. Так, російський Центробанк припустив, що він і наступного року не сповільнить його до цільових 4% – такий був його прогноз на 2026 рік, у новому варіанті він становить 4-5%.

Як пише The Moscow Times, у прогнозі інфляції нижня межа збільшена з 6% до 6,5% (верхня, як і раніше, 7%).

В обох випадках одна з головних причин – бюджет. Перегляд прогнозу на наступний рік викликаний "тимчасовими проінфляційними факторами", пояснила голова ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна. До цих чинників вона включила підвищення податків.

Із наступного року ставка ПДВ у Росії збільшується з 20% до 22%. Окрім того, планується скасувати низку пільг щодо сплати податків та соціальних внесків. Зокрема, буде знижено максимальний розмір річного виторгу, після досягнення якого малі підприємства повинні будуть сплачувати ПДВ. Російський Мінфін пропонував зменшити його з 60 млн до 10 млн руб., бізнес просить зробити це більш плавно, проте обговорення параметрів продовжуються, як і щодо інших пільг.

Значна частина цих витрат буде переведена у ціни.

Процес уже пішов: у жовтні інфляційні очікування підприємств помітно зросли, показав моніторинг ЦБ Росії. До цього вони кілька місяців практично не змінювалися, наголосила Набіулліна. Ситуація відрізняється від 2019 року, коли ПДВ теж підвищили – з 18% до 20%, – Набіулліна визнала, що тоді все відбувалося на тлі низьких інфляції та інфляційних очікувань.

За оцінкою Центробанку РФ, перенесення підвищення податків, а також подорожчання бензину та більшого, ніж планувалося, підвищення комунальних тарифів у ціни триватиме до середини наступного року.

Щоб стримати інфляцію, доведеться тримати вищу ключову ставку: прогноз її середнього значення 2026 року підвищено з 12-13% до 13-15%.

Ціни в Росії в зв'язку із підвищенням ПДВ почнуть зростати вже цього року. Набіулліна констатувала, що порівняно з вереснем реалізувалися суттєві інфляційні ризики, першим із яких вона назвала розширення дефіциту бюджету.

Центробанк РФ називав проєкт бюджету на 2026 рік та поправки до бюджету цього року дезінфляційними. Краще фінансувати дефіцит податками, ніж позиками, пояснювала Набіулліна. ЦБ Росії від цієї оцінки не відмовляється, проте зазначає, що дезінфляційний вплив бюджету на 2025 рік "буде суттєво меншим, ніж очікувалося". Значить, інфляція та ставка теж будуть вищими.

Російські експерти тим часом побюються, що економіка потрапить у "податкову спіраль": підвищення податків сповільнить зростання економіки, бюджет збере менше за очікуване, і податки знову доведеться підвищувати.

Раніше стало відомо, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з наступного року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.