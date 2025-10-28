Імпорт фільтрів для сигарет: Журналіст розповів про ще один спосіб виявити виробників нелегального тютюну

Компанії, які підозрювали у нелегальному виробництві тютюнових виробів без сплати акцизу, завезли близько третини всіх імпортних фільтрів для виробництва сигарет.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, написав у своєму Telegram-каналі із посиланням на дані митної статистики про імпорт ацетатних фільтрів для сигарет.

За його підрахунками, такі виробники завезли в Україну від початку року близько 600 тонн тютюнових фільтрів на більш ніж $10 мільйонів.

"Дані стосуються юридичних осіб, які були фігурантами різноманітних розслідувань і діяльність яких розглядалася на ТСК парламенту. Мова про ТОВ "Потестас", ТОВ "Тобако Дім", ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика", ТОВ "Маршал Файнест Тобако Юкрейн", ТОВ "Українське тютюнове виробництво" та навіть ТОВ "Тиса Енерджі Груп", яка може бути причетна також і до постачання нелегальних електронних сигарет та рідин відомої мережі UVape", – уточнив Плінський.

За його словами, ці компанії імпортували ацетатні фільтри різних видів і компоненти для їх виробництва у 2024 році на суму близько $17 млн, а від початку 2025 року – ще на понад $10 млн. Для порівняння, чотири найбільших міжнародних виробники сигарет імпортували у 2024 році фільтрів та фільтропаличок на $37 млн, а у 2025-му – на $31,5 млн.

"Фактично 60-65% імпортують легальні виробники, а решту – ті, що постійно викриваються на нелегальній діяльності безакцизного виробництва сигарет", – пояснив Плінський.

Він уточнив, що у вазі ці компанії імпортували у 2024 році 813 тонн фільтрів, а у 2025-му – 572 тонни. За приблизними розрахунками, лише із ввезених у 2025 році фільтропаличок можна виготовити 228,86 млн сигарет, тобто 457,72 тис. ящиків, якими можна заповнити близько 500 фур.

"Це до біса багато, враховуючи, що більшість цього обсягу без сплати податків потрапляє на ринок за ціною 50-70 гривень. І податкова цього не помічає. Хоча саме імпорт цих специфічних фільтрів від міжнародних постачальників, яких неможливо обійти, дає податковій чудовий інструмент контролю. Це не тютюн, який "миші з’їли", – зауважив Плінський.

На його думку, саме обсяги закупівлі фільтрів можуть вказувати, що деякі підприємства виробляють значно більше продукції, ніж декларують для сплати податків.

Читайте також: "Тютюновий "95 квартал": Журналісти знайшли десятки точок з нелегальними сигаретами у Кривому Розі

"Візьмімо ту саму Гощу – ТОВ "Українське тютюнове виробництво". Після минулорічних активностей БЕБ по ринку ходили чутки, що вони фактично припинили роботу. Але коли дивишся їхню статистику імпорту фільтрів, то розумієш, що – ні, працюють. У 2025 році Гоща імпортувала 22 572 кг фільтрів " це 176 мільйонів сигарет", – навів дані журналіст.

Він додав, що передусім митниця та податкова повинні ефективно взаємодіяти, забезпечуючи контроль за обліком імпортованих товарів і виготовленої кінцевої продукції.

"Виявлені розбіжності – це вже привід для перевірки та, у разі необхідності, залучення Бюро економічної безпеки. Але традиційно все впирається у бажання цих органів реально займатися проблемою", – підсумував Плінський.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, порівняно із 2,6% у жовтні 2024 року, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.