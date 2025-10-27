Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
НБУ оновив порядок міжбанківських платіжних операцій у гривні. Що змінилося?

НБУ оновив порядок міжбанківських платіжних операцій у гривні

Національний банк України оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП).

Як ідеться в повідомленні Нацбанку, встановлено обов'язок учасників СЕП із 1 квітня 2026 року інформувати користувачів (у передбачений у договорі спосіб), зокрема:

  • учасник СЕП, який відправляє кошти, повинен інформувати платника про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її універсальний унікальний ідентифікатор (англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference, UETR);
  • учасник СЕП, який отримує кошти, – інформувати отримувача коштів про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її UETR;
  • учасник СЕП, який відправляє кошти, – інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або центром оброблення СЕП (із зазначенням причини) та про її UETR.

Як зазначили в НБУ, такі новації підвищать прозорість платіжних операцій та дадуть змогу відстежувати етапи їхнього виконання.

Як повідомлялося, раніше Національний банк України пояснив послаблення гривні в жовтні на 1,5% сезонними коливаннями курсу, адже від початку року національна валюта загалом зміцнилася на 0,65%.

Пізніше голова Національного банку Україн Андрій Пишний заявив, що впровадження електронної гривні в Україні було відкладене через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

валюта (2375) гривня (1694) НБУ (9646) платежі (359)
Пишного потрібно знімати, банківська система паралізована, громадяни не можуть вільно знімати і класти гроші на свої банківські рахунки! Постійні затримки з переказами зарахуваннями та виплатами! Пишний паралізував фінансове життя України! Державні банки, в першу чергу Приватбанк критично довго веде перевірки легітимності банківських переказів! Звичайні легітимні угоди по продажу нерухомості з перерахунком грошей по безналу перетворюються на кількоденний кошмар! Така банківська система Україні не потрібна! В той же час є певні банки які вільні від будь яких затримок та обмежень! Це корупція та бардак чку розвів корупціонер Пишний!
27.10.2025 20:35 Відповісти
То, що Пишний це Зе на мінімалках, не вирішує проблеми комплайнс в банках. Таке кругом, це ******** маразм.
27.10.2025 20:52 Відповісти
7 месяцев назад евро было 43, а сейчас 49. Это нормально вообще? Когда Вы уже укрепите гривну к евро 1 к 1?
27.10.2025 20:57 Відповісти

