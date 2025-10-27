НБУ оновив порядок міжбанківських платіжних операцій у гривні. Що змінилося?

Національний банк України оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП).

Як ідеться в повідомленні Нацбанку, встановлено обов'язок учасників СЕП із 1 квітня 2026 року інформувати користувачів (у передбачений у договорі спосіб), зокрема:

учасник СЕП, який відправляє кошти, повинен інформувати платника про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її універсальний унікальний ідентифікатор (англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference, UETR);

учасник СЕП, який отримує кошти, – інформувати отримувача коштів про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її UETR;

учасник СЕП, який відправляє кошти, – інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або центром оброблення СЕП (із зазначенням причини) та про її UETR.

Як зазначили в НБУ, такі новації підвищать прозорість платіжних операцій та дадуть змогу відстежувати етапи їхнього виконання.

