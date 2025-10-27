Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Завтра відключення світла діятимуть із 08:00 до 22:00. Обмежуватимуть до двох черг, – "Укренерго"

Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для подолання наслідків російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зокрема, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинник відключень для побутових споживачів: із 08:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 07:00 до 22:00.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили в "Укренерго".

Як повідомлялося, 27 жовтня в кількох регіонах України були вимушено запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги.

Напередодні в "Укренерго" не планували застосовувати графіки відключень для побутових споживачів, а обмеження споживання для промисловості прогнозували лише з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Однак уже вранці в понеділок у Києві та низці областей почалися аварійні відключення світла.

Автор: 

електроенергія (4436) Укренерго (2084) відключення світла (655)
дякуємо дякуємо .. вже рубанув гнида ахметов ..сиджу на зарядній

як там його нова яхта поживає ?
показати весь коментар
27.10.2025 20:43 Відповісти
"не кажи гоп, поки не перескочиш"!!!
ми ще не переночували........................
показати весь коментар
27.10.2025 21:11 Відповісти

