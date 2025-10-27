Завтра відключення світла діятимуть із 08:00 до 22:00. Обмежуватимуть до двох черг, – "Укренерго"
Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії для подолання наслідків російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Зокрема, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинник відключень для побутових споживачів: із 08:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 07:00 до 22:00.
"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили в "Укренерго".
Як повідомлялося, 27 жовтня в кількох регіонах України були вимушено запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги.
Напередодні в "Укренерго" не планували застосовувати графіки відключень для побутових споживачів, а обмеження споживання для промисловості прогнозували лише з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.
Однак уже вранці в понеділок у Києві та низці областей почалися аварійні відключення світла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як там його нова яхта поживає ?
ми ще не переночували........................