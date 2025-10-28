Apple стала третьою компанією в світі, вартість якої перевищила $4 трильйони

Акції компанії Apple Inc. зросли на 0,4%, досягши $4 трлн за ринковою вартістю, що зробило компанію третьою публічною компанією в історії, яка досягла цієї позначки.

Як пише Bloomberg, акції компанії зросли більш ніж на 56% від квітневого мінімуму, додавши близько $1,4 трлн ринкової вартості, оскільки оптимізм щодо оновленої лінійки iPhone та послаблення тарифного тиску підтримали ціну акцій в останні місяці.

Акції закрилися на своєму першому рекордному рівні року на початку цього місяця, перевищивши рівень, який тримався з грудня.

"Незважаючи на те, що Apple поки що не досягла успіху в галузі штучного інтелекту, досягнення клубу ринкової капіталізації в $4 трлн є переломним моментом для Купертіно та великих технологічних компаній. Це свідчить про найкращу споживчу франшизу у світі", – сказав аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.

Зростання відбувається на тлі сильнішого, ніж очікувалося, попиту на останню лінійку iPhone, що, на думку аналітиків, може свідчити про те, що довгоочікуваний цикл оновлення нарешті розпочався.

За даними Counterpoint Research, серія iPhone 17 перевершила лінійку iPhone 16 на 14% за перші 10 днів продажу в США та Китаї.

Компанія також випустила нові версії iPad Pro, Vision Pro та MacBook Pro початкового рівня з новим чіпом M5, що допомогло поповнити її лінійку продуктів напередодні вирішального святкового сезону.

Зростання ринкової капіталізації Apple до $4 трлн відбувається лише через кілька місяців після того, як Nvidia Corp. стала першою компанією в історії, яка досягла цієї позначки.

Інший гігант – Microsoft Corp. – ненадовго перетнув позначку в липні після звіту про сильні квартальні прибутки, але не зміг закритися вище цього рівня.

У червні повідомлялося, що вартість 100 найдорожчих світових ІТ-брендів сягнула $3,2 трлн, із яких $2,5 трлн припадають на 44 американських компаній. Відтак, частка брендів зі США становить 77,9%. На 24 китайських бренди припадає 11,4% загальної вартості, на 9 японських – 2,1%, на 5 південнокорейських – 3,9%, на 5 індійських – 1,7%.