Google запускає в Україні безкоштовну програму "ШІ для бізнесу". Що нею передбачено?
Компанія Google відсьгодні, 28 жовтня, відкриває реєстрацію на безоплатний практичний курс "ШІ для бізнесу" для тих, хто хоче навчитися ефективно й безпечно застосовувати інструменти штучного інтелекту на практиці.
Як ідеться в повідомленні Google, учасники зможуть отримати доступ до:
- 5 модулів навчання, що складаються з коротких відеоуроків (до 15 хвилин) та воркбуків,
- воркшопів та зустрічей з експертами наживо,
- спільноти однодумців українських підприємців,
- менторської програми для найактивніших,
- сертифікату за успішне проходження курсу, а також подарунків від Google
Початок навчання – 10 листопада цього року.
Відео курсу розподілені по модулях, зокрема:
- основи штучного інтелекту для бізнесу – тут можна буде ознайомитися з можливостями ШІ у бізнесі: навчитися формулювати точні запити й інтегрувати ШІ. Модуль включає практичні кейси використання ШІ з Gemini та додатковими функціями в Google Workspace;
- ШІ для залучення клієнтів: маркетинг і комунікації – для швидкого створення контенту та посилення бренду в мережі. Можна автоматизувати комунікацію з клієнтами без втрати "живого" діалогу та оптимізувати взаємодію з аудиторією від постів до чатів, включно з можливостями Nano Banana та Veo;
- оптимізація зсередини: автоматизація та ефективність команди – автоматизація рутини, спрощення документообігу й підвищення ефективності команди. Можна буде навчитися створювати ШІ-процеси, налаштовувати інтеграції з Gmail/CRM та працювати з Notebook LM та ШІ-агентами;
- рішення на основі даних: аналітика та стратегія – використання ШІ для аналізу даних і ефективних рішень. Буде можливість навчитися аналізувати потреби клієнтів, створювати прогнози продажів і фінансові моделі;
- впровадження змін та інновацій в бізнес – на курсі можна буде навчитися інтегрувати технології, керувати змінами в команді та формувати культуру інновацій.
Курс буде корисним власникам бізнесів і підприємцям, які мають обмежений час і шукають способи, як ШІ може стати їхнім асистентом, менеджерам та керівникам, які прагнуть оптимізувати витрати, підвищити ефективність команди та ухвалювати кращі рішення на основі даних, а також фахівцям, які хочуть працювати продуктивніше, отримати конкурентну перевагу та навчитися застосовувати ШІ у своїй ролі.
Раніше повідомлялося, що Google надасть українським студентам вишів віком від 18 років безплатний 12-місячний доступ до плану Google AI Pro.
Перед тим стало відомо, що компанія Google за три роки надала Україні понад $45 млн фінансової допомоги та більше $10 млн у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.
До того повідомлялося, що Google надав фінансування 30 українським стартапам.
