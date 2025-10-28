Google запускає в Україні безкоштовну програму "ШІ для бізнесу". Що нею передбачено?

Компанія Google відсьгодні, 28 жовтня, відкриває реєстрацію на безоплатний практичний курс "ШІ для бізнесу" для тих, хто хоче навчитися ефективно й безпечно застосовувати інструменти штучного інтелекту на практиці.

Як ідеться в повідомленні Google, учасники зможуть отримати доступ до:

5 модулів навчання, що складаються з коротких відеоуроків (до 15 хвилин) та воркбуків,

воркшопів та зустрічей з експертами наживо,

спільноти однодумців українських підприємців,

менторської програми для найактивніших,

сертифікату за успішне проходження курсу, а також подарунків від Google

Початок навчання – 10 листопада цього року.

Відео курсу розподілені по модулях, зокрема:

основи штучного інтелекту для бізнесу – тут можна буде ознайомитися з мо жливостями ШІ у бізнесі: навчитися формулювати точні запити й інтегрувати ШІ. Модуль включає практичні кейси використання ШІ з Gemini та додатковими функціями в Google Workspace;

ШІ для залучення клієнтів: маркетинг і комунікації – для швидкого створення контенту та посилення бренду в мережі. Можна автоматизувати комунікацію з клієнтами без втрати "живого" діалогу та оптимізувати взаємодію з аудиторією від постів до чатів, включно з можливостями Nano Banana та Veo;

оптимізація зсередини: автоматизація та ефективність команди – автоматизація рутини, спрощення документообігу й підвищення ефективності команди. Можна буде навчитися створювати ШІ-процеси, налаштовувати інтеграції з Gmail/CRM та працювати з Notebook LM та ШІ-агентами;

рішення на основі даних: аналітика та стратегія – використання ШІ для аналізу даних і ефективних рішень. Буде можливість навчитися аналізувати потреби клієнтів, створювати прогнози продажів і фінансові моделі;

впровадження змін та інновацій в бізнес – на курсі можна буде навчитися інтегрувати технології, керувати змінами в команді та формувати культуру інновацій.

Курс буде корисним власникам бізнесів і підприємцям, які мають обмежений час і шукають способи, як ШІ може стати їхнім асистентом, менеджерам та керівникам, які прагнуть оптимізувати витрати, підвищити ефективність команди та ухвалювати кращі рішення на основі даних, а також фахівцям, які хочуть працювати продуктивніше, отримати конкурентну перевагу та навчитися застосовувати ШІ у своїй ролі.

Раніше повідомлялося, що Google надасть українським студентам вишів віком від 18 років безплатний 12-місячний доступ до плану Google AI Pro.

Перед тим стало відомо, що компанія Google за три роки надала Україні понад $45 млн фінансової допомоги та більше $10 млн у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.

До того повідомлялося, що Google надав фінансування 30 українським стартапам.