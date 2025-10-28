Резидентів Defence City звільнили від сплати земельного податку та податку на нерухомість

Резиденти окремого правового режиму Defence City звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Як повідомили в Державній податковій службі, звільнення застосовується з наступного місяця після отримання такого статусу і до завершення місяця, в якому його припинено.

Нові правила діятимуть до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до Європейського Союзу.

Зокрема, звільнення поширюється на:

земельний податок:

земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти виробничого призначення, що використовуються у господарській діяльності резидентів Defence City;

земельні ділянки, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності резидентів Defence City протягом періоду релокації і при цьому не передані у користування третім особам.

податок на нерухомість:

об'єкти нерухомості, розташовані на території обраного для релокації населеного пункту, якщо вони не здаються в оренду, лізинг, позичку (крім працівників резидента Defence City) та використовуються у господарській діяльності резидентів Defence City та/або для проживання їхніх працівників;

будівлі промисловості, віднесені до класу "Промислові та складські будівлі" (код 125) Класифікатора будівель і споруд НК 018:2023, які на період релокації резидентів Defence City не використовуються за призначенням у їхній господарській діяльності та не здаються в оренду, лізинг, позичку.

Для резидентів Defence City під час нарахування та сплати земельного податку і податку на нерухомість норми про нарахування пені не застосовуються.

При цьому в разі втрати статусу резидента Defence City:

втрачається право на звільнення від сплати податків;

до 20 числа наступного місяця після втрати статусу потрібно подати уточнюючу податкову декларацію із земельного податку та податку на нерухомість та сплатити податкові зобов'язання та пеню;

пеня нараховується з першого звітного періоду, коли статус було втрачено, без застосування строків давності.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На початку вересня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав ключові закони про запровадження податкових пільг для тих підприємств ОПК, які увійдуть до окремого правового режиму Defence City.

Верховна Рада ухвалила ці законопроєкти 21 серпня, вони є ключовими для реалізації ініціативи Defence City, яка передбачає запровадження низки пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Детальніше читайте в матеріалі Бізнес Цензора Defence City: Стимул для ОПК чи закритий клуб для обраних?