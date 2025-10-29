Ціни на соняшник в Україні зростають через високий попит і погіршення оцінок врожаю

Ціни на соняшник продовжують зростати на тлі високого попиту і подальшого зростання вартості соняшникової олії.

Поряд з цим, додатковий імпульс цінам надає погіршення оцінок урожаю та якості сировини. На тлі цих факторів переробники активніше конкурують за партії з кращими показниками, повідомляє "АПК-Інформ".

Поряд з цим, темпи збирання врожаю за тиждень частково прискорилися: на 23 жовтня обмолочено 82% площ при середній урожайності 18,5 ц/га проти 94% торік на цю дату з 20,6 ц/га. На більшості території країни цього тижня очікуються дощі, що може знову ускладнити хід кампанії.

Закупівельні ціни стартували від 27 600-27 700 грн за тонну за базові показники якості і сягали 29 000+ грн за тонну за вмісту олії вище 50%. Водночас після слабких продажів у попередній період переробники відзначають невелике зростання пропозиції насіння.

