Санкції працюють: Танкер з російською нафтою змінив курс на шляху до Індії, – Bloomberg

Танкера Furia з вантажем російської нафти у Балтійському морі, який прямував до Індії, несподівано змінив маршрут.

Судно зробило розворот у протоці Фемарн-Бельт біля Данії та Німеччини невдовзі після запровадження санкцій США проти найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл", повідомляє Bloomberg.

Танкер класу "авфрамакс" Furia, за даними Kpler, перевозило партію Urals від "Роснєфті". Після розвороту судно сповільнило хід і перейшло у режим очікування, що ринок розцінив як наслідок збільшених санкційних ризиків і перевірок у європейських водах.

Вашингтон зобов’язав контрагентів завершити операції з компаніями "Роснєфть" та "Лукойл" до 21 листопада. Керівники індійських НПЗ очікують різке скорочення потоків сировини з РФ, частина переробників призупинила нові замовлення і перейшла на спотові закупівлі нафти. Зокрема, найбільша індійська нафтопереробна компанія Reliance заявляла про дотримання санкцій та активізувала закупівлі на Близькому Сході, тоді як держкомпанії діють обережніше.

За даними Kpler і Vortexa, Furia завантажила близько 730 000 барелів Urals у Приморську 20 жовтня. Спочатку пунктом призначення був порт Сікка в індійському штаті Гуджарат з прибуттям у середині листопада, згодом у розкладі з’явився єгипетський Порт-Саїд на середину наступного місяця. Танкерні оператори часто вказують пунктом призначення Порт-Саїд перед проходженням Суеца, змінюючи кінцевий пункт уже після проходження каналу.

Furia перебуває під санкціями ЄС і Британії, а європейські країни, зокрема Данія, посилили перевірки, націлюючись на старіші судна тіньового флоту. Furia виповнюється 23 роки, що вище за типовий граничний вік близько 18 років для нафтових танкерів. Ситуацію ускладнює те, що індійські переробники часто купують нафту на умовах кінцевої доставки, приймаючи право власності лише в порту розвантаження, що підвищує чутливість до санкційних і логістичних збоїв.

