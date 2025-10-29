ФAO та уряд Італії оголосили грантову програму для малих виноградарів Одещини

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила в Державному аграрному реєстрі нову грантову програму для малих виноградарів і виноробів Одеської області.

Програма реалізується за фінансової підтримки уряду Італії у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, повідомляє EastFruit.

Серед її пріоритетів – модернізація, доступ до якісного садивного матеріалу та ринково орієнтована підтримка малих виробників,

Програма реагує на довготривалі проблеми галузі – застарілі технології, нестачу інвестицій та ускладнення через війну, що призвели до втрати площ, пошкодження інфраструктури і зростання витрат.

"Ця ініціатива допоможе громадам півдня України відновити засоби до існування та зберегти місцеві традиції", – зазначила керівниця Офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова.

Подати заявку можуть зареєстровані у ДАР виноградарі та винороби Одещини з масивами 2-50 га. Кінцевий термін – 17 листопада 2025 року. Обсяг грантової підтримки становить $10 000-$25 000 залежно від масштабу виробництва та обґрунтованих потреб.

Окрім фінансування, передбачені технічна допомога, навчання та консультації, а також сприяння у впровадженні географічних зазначень для підвищення конкурентоспроможності продукції.

Ініціатива є частиною ширшої програми ФАО з ринкового відновлення та стійкості сільських громад, що доповнює чинний механізм співфінансування за підтримки ЄС і надає малим виробникам практичні моделі для подальшого розвитку.

Раніше повідомлялось, що уряд планує відновити грантові програми для підтримки створення садів і теплиць із 2026 року.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, інструмент має стимулювати розвиток нішевого виробництва та зайнятість у регіонах.