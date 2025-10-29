Українці за квартал подарували один одному майже 10 тисяч автомобілів. Які марки найпопулярніші?. ПЕРЕЛІК

За третій квартал 2025 року українці офіційно подарували один одному 9686 легкових автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні Інституту досліджень авторинку, де уточнили, що ринок "подарованих" авто – це, скоріше, сімейна справа, де ключі від уже не нової машини переходять із рук у руки.

Середній вік такого подарунка – 11 років.

Як повідомляється, якщо в липні українці подарували 3200 легковиків, то в серпні – вже 3286 авто, що стало піком активності.

У вересні показник повернувся до липневої позначки у 3200 машин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лідер серед подарунків – авто марки Volkswagen (1053 штук). За ним – машини BMW (895 штук). Далі у списку йдуть Toyota (747), Audi (703) та Mercedes-Benz (609).

Окрім того, за третій квартал до статистики потрапили 6 власників Bentley, 9 – Maserati, та по 2 – Rolls-Royce і Aston Martin.

"Та найцікавіший екземпляр у нашому списку – це подарунок із минулого. Зелений АЗЛК 402 1958 року випуску. Є підозра, що такий автомобіль простіше подарувати, ніж продати. Це справжня капсула часу, ровесник початку космічної ери та першого Кубка світу Пеле", – розповіли в Інстуті досліджень авторинку.

За відповідний період дарували не лише легкові авто – за три місяці українці передали 1014 вантажівок, 200 мотоциклів і 85 автобусів.





Раніше повідомлялося, що за січень-серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів, що на 52% більше рік до року.

До того стало відомо, що у вересні 2025 року в світі продали рекордні 2,1 млн електрифікованих авто (електромобілі та плагін-гібриди) – найвищий місячний показник за час спостережень.