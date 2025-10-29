Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 058 13

Українці за квартал подарували один одному майже 10 тисяч автомобілів. Які марки найпопулярніші?. ПЕРЕЛІК

Українці за квартал подарували один одному майже 10 тисяч автомобілів

За третій квартал 2025 року українці офіційно подарували один одному 9686 легкових автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні Інституту досліджень авторинку, де уточнили, що ринок "подарованих" авто – це, скоріше, сімейна справа, де ключі від уже не нової машини переходять із рук у руки.

Середній вік такого подарунка – 11 років.

Як повідомляється, якщо в липні українці подарували 3200 легковиків, то в серпні – вже 3286 авто, що стало піком активності.

У вересні показник повернувся до липневої позначки у 3200 машин.

Українці за квартал подарували один одному майже 10 тисяч автомобілів

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лідер серед подарунків – авто марки Volkswagen (1053 штук). За ним – машини BMW (895 штук). Далі у списку йдуть Toyota (747), Audi (703) та Mercedes-Benz (609).

Окрім того, за третій квартал до статистики потрапили 6 власників Bentley, 9 – Maserati, та по 2 – Rolls-Royce і Aston Martin. 

"Та найцікавіший екземпляр у нашому списку – це подарунок із минулого. Зелений АЗЛК 402 1958 року випуску. Є підозра, що такий автомобіль простіше подарувати, ніж продати. Це справжня капсула часу, ровесник початку космічної ери та першого Кубка світу Пеле", – розповіли в Інстуті досліджень авторинку.

За відповідний період дарували не лише легкові авто – за три місяці українці передали 1014 вантажівок, 200 мотоциклів і 85 автобусів.

Українці за квартал подарували один одному майже 10 тисяч автомобілів
Українці за квартал подарували один одному майже 10 тисяч автомобілів

Раніше повідомлялося, що за січень-серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів, що на 52% більше рік до року.

До того стало відомо, що у вересні 2025 року в світі продали рекордні 2,1 млн електрифікованих авто (електромобілі та плагін-гібриди) – найвищий місячний показник за час спостережень.

Автор: 

авто (4317) дослідження (403) подарунок (12) транспорт (568)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Шоб за мужиком не числилось имущества?
показати весь коментар
29.10.2025 17:20 Відповісти
+1
Так. Але є одне але- коли прийдуть кацапи, там буде дуже багато кавказців, з зашкальним рівнем тестостерону. Жінки дуже ******* таке, отже розумні народжені для кохання і життя по кайфу мужчинки ризикують втратити не тільки сім'ю, а й майно.
показати весь коментар
29.10.2025 17:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нєхілі подарунки один одному у списку.
показати весь коментар
29.10.2025 17:17 Відповісти
Це вже зубожіння, чи ще ні? Де жЮлька? Чого не кричить з трибуни? Чому так мало дарують, мля?!
показати весь коментар
29.10.2025 17:20 Відповісти
Це катастрофа - 10000 авто середнім віком 11 років
показати весь коментар
29.10.2025 17:52 Відповісти
Шоб за мужиком не числилось имущества?
показати весь коментар
29.10.2025 17:20 Відповісти
Так. Але є одне але- коли прийдуть кацапи, там буде дуже багато кавказців, з зашкальним рівнем тестостерону. Жінки дуже ******* таке, отже розумні народжені для кохання і життя по кайфу мужчинки ризикують втратити не тільки сім'ю, а й майно.
показати весь коментар
29.10.2025 17:25 Відповісти
Ніхто чекати їх не буде. Куди вони прийшли - звідти всі виїхали
показати весь коментар
29.10.2025 17:53 Відповісти
Кому війна
А кАму мат' рідна "
показати весь коментар
29.10.2025 17:22 Відповісти
А де Ланос?
показати весь коментар
29.10.2025 17:24 Відповісти
Ти б ще спитав де ;Таврія;.
показати весь коментар
29.10.2025 17:26 Відповісти
А кажуть грошей на дрони не вистачає, автівок у ЗСУ недостатньо..... то країна воює чи перує? Заплутано.....
показати весь коментар
29.10.2025 17:53 Відповісти
А скiльки ми подарували бiлих лад кацапам, нiхто не рахував?
показати весь коментар
29.10.2025 17:55 Відповісти
Новина ні про що. Кинули "кістку в новини" і люди з радянським менталітетом почали це роздмухувати. Десять тисяч авто для 30 мільйонної країни. Мабуть ОАЄ заздрять Україні
показати весь коментар
29.10.2025 17:56 Відповісти
ухилянты дарують)))
показати весь коментар
29.10.2025 18:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 